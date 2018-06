Lasciata dall' amante | invia le loro foto hard alla moglie di lui | finisce male

Lasciata morire dalla madre in uno scarico tra le formiche : neonata salvata miracolosamente : Lasciata morire dalla madre in uno scarico tra le formiche: neonata salvata miracolosamente La piccola è stata abbandonata a Port Elizabeth, in Sud Africa. All’interno del pozzetto c’era un’intera colonia di formiche rosse. Charmaine Keevy, 63 anni, stava facendo una passeggiata mattutina quando il suo cane ha cominciato ad abbaiare verso quella fenditura.Continua a leggere […]