L' Argentina di Messi boicotta Israele

L’Argentina cancella la sfida con Israele. Messi : “Non gioco con chi uccide i bambini” : L’amichevole fra Israele e Argentina, prevista per sabato a Gerusalemme, è stata annullata. Il premier Benjamin Netanyahu ha chiamato il presidente argentino Mauricio Macri per cercare di salvare il match ma non c’è stato nulla da fare. La partita - ha affermato la ministra dello Sport Miri Regev - è stata cancellata per via di minacce di gruppi t...

Israele Argentina annullata - minacce di morte a Messi/ Niente amichevole - la Federcalcio palestinese ringrazia : Israele Argentina annullata: cancellata l'amichevole del 9 giugno a Gerusalemme, in seguito alle minacce ricevute da Lionel Messi e dagli altri giocatori dell'Albiceleste.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:00:00 GMT)

L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico : Minacce di morte a Messi : L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico: Minacce di morte a Messi. La partita amichevole tra Israele e Argentina prevista per sabato a The post L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico: Minacce di morte a Messi appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

M.O. - palestinesi : pressioni di Messi per cancellare l'amichevole Israele - Argentina a Gerusalemme : "I valori, l'etica e il messaggio dello sport hanno vinto oggi, mostrando ad Israele il cartellino rosso" ha detto Jibrib Rajoub. "E' una vergogna che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle ...

Anche l'Argentina di Messi si unisce al boicottaggio di Israele : Il presidente della Federcalcio palestinese, Jibril Rajoub, ci era andato giù pesante: “Milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno la maglietta di Lionel Messi”. Questo nel caso in cui la nazionale argentina fosse volata a Gerusalemme a celebrare la tradizionale partita amichevole con la squadra

Minacce a Messi - salta il match Argentina-Israele : Tel Aviv, 6 giu. (AdnKronos) – Dall’ambasciata argentina in Israele è arrivata la conferma ufficiale: per motivi di sicurezza è stata cancellata l’amichevole di calcio tra l’Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme dopo le proteste palestinesi. La sede diplomatica riferisce di avvertimenti e Minacce da parte di gruppi palestinesi contro la squadra e il suo capitano Lionel Messi. Sul suo account Twitter, ...

Maglie Messi insanguinate - annullata Argentina-Israele per le minacce palestinesi : annullata l"amichevole Argentina-Israele, in programma a Gerusalemme questo sabato. Infatti, dopo giorni di veementi proteste e minacce (anche a Leo Messi), la Federazione calcio argentina ha deciso di lasciar perdere, per salvaguardare l"incolumità dei suoi giocatori e dell"intero staff della Seleccion.Cos'è successo? Sono arrivate fortissime pressioni da parte delle autorità palestinesi per non far giocare questa partita di rodaggio in visa ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le outsider. L’Argentina ha Lionel Messi - il Portogallo Cristiano Ronaldo. Occhio a Croazia - Inghilterra e Uruguay : Meno di dieci giorni all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. La marcia di avvicinamento prosegue ed è tempo di analizzare le possibili outsider, ovvero le squadre che partono in seconda fila in un’ipotetica griglia di partenza ma che hanno le carte in regola per vincere. Un nome balza all’Occhio ed è quello dell’Argentina. La nazionale albiceleste si trova in una sorta di limbo: non è nel lotto delle quattro favorite ma è ...

Minacce a Messi : Israele-Argentina annullata : La Federcalcio palestinese ha accolto positivamente l'annullamento della partita, affermando che così lo sport non sarà usato come 'strumento di ricatto politico'.

Proteste e maglie di Messi insanguinate. L'Argentina annulla la partita a Gerusalemme con Israele : L'Argentina non giocherà contro Israele a Gerusalemme. Dopo due giorni di polemiche, Proteste e minacce l'amichevole prevista per il 9 giugno è saltata. A innescare la miccia era stato il presidente della Federcalcio palestinese, generale Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del presidente Abu Mazen. Rajoub non aveva usato giri di parole: L'Argentina non venga a giocare con Israele a Gerusalemme altrimenti ...

Argentina-Israele fa discutere - il presidente della Federcalcio della Palestina attacca : “bruciate le maglie di Messi” : Il presidente della Federcalcio della Palestina ha chiesto ai tifosi di bruciare la maglia di Messi perché non condivide la disputa dell’amichevole tra Argentina e Israele La partita amichevole tra Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme, è un appuntamento che non è affatto piacevole per i palestinesi: tanto che il presidente della Federcalcio della Palestina ha chiesto ai tifosi di bruciare le maglie di Lionel Messi. Jibril ...

Messi : 'Non siamo favoriti - ma in Russia Argentina unita' : 'In una Coppa del Mondo, la logica non prevale quasi mai - ha aggiunto Messi - Adesso dobbiamo puntare a vincere la prima partita, che è la più importante perché ci darebbe tranquillità e serenità. L'...

Messi : 'In Russia un'Argentina unita' : 'Non siamo favoriti ma siamo molto bravi e daremo tutto'. Lionel Messi, fresco della tripletta rifilata nella notte italiana ad Haiti, nell'amichevole giocata alla 'Bombonera' - cerca di smorzare i ...