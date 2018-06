L' appello della Cei e il governo Sánchez Le notizie del giorno | in breve

Alessandra Appiano è morta / Quell'appello alla tv della giornalista prima dello straziante addio : Alessandra Appiano è morta e il suo straziante addio continua a far discutere. Spuntano dal web gli ultimi messaggi social e quel chiaro appello alla tv(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Luca Congera scomparso nel nulla - l'appello della sorella : "Cercatelo ancora" : A metà giugno Luca Congera compirà 50 anni: di lui si sono perse le tracce lo scorso 16 marzo, quando scomparve nel nulla a Quartu Sant'...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - l’appello di Marevivo : vietare l’uso della plastica monouso : vietare l’uso della plastica usa e getta come bottiglie, stoviglie, cannucce e tutti gli oggetti che utilizziamo una volta sola prima di buttare via: in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dell’associazione Marevivo ha lanciato l’appello, ed ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai vice presidenti Luigi di Maio e Matteo Salvini, al presidente della Camera Roberto Fico, alla presidente del ...

Il giallo di Cristiano Zeviani - scomparso a Panama nel 2016 : l’appello della moglie : Cristiano Zeviani, produttore discografico torinese residente a Panama da tempo, è sparito nel nulla nel maggio del 2016. Risultano però atti di vendita di sue proprietà stipulati dopo la scomparsa. La moglie Marcella Guarini ha dunque deciso di tornare in Italia per chiedere aiuto al ministero degli Esteri.Continua a leggere

CASO UVA - SENTENZA appello : ASSOLTI CARABINIERI E POLIZIOTTI/ Ultime notizie : lo sfogo della cugina in aula : CASO Uva, SENTENZA processo: ASSOLTI in APPELLO due CARABINIERI e sei POLIZIOTTI imputati per omicidio. Le Ultime notizie: “Il fatto non sussiste”. Una morte senza colpevoli(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:11:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi tronista? Quella proposta della De Filippi e un appello (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi sarà il prossimo tronista? Il web lancia l'appello e ricorda la domanda fatta da Maria De Filippi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 07:35:00 GMT)

appello della Cei - il cardinale Bassetti : «Necessario rispettare la volontà popolare» : 'Di fronte alla crisi sociale e politica in cui è precipitata la ' nostra diletta Italia ' ogni persona di buona volontà ha il dovere di rinnovare il proprio impegno, ciascuno nel suo ruolo, per il bene supremo del Paese. Mai come ...

GOVERNO - appello VESCOVI CEI : “PRIMA IL BENE COMUNE”/ Cardinal Bassetti : "Non soffiate sul fuoco della rabbia" : APPELLO dei VESCOVI Cei per l'attualità politica con la crisi di GOVERNO: Card. Bassetti, “PRIMA il BENE Comune. Rispettare il voto popolare degli italiani e il Capo dello Stato Mattarella”(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:32:00 GMT)

Governo - l’appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...

appello Formigoni - l'accusa chiede il massimo della pena : "Fatti gravissimi - non merita nessuna attenuante" : Chiesti 7 anni e 6 mesi, un anno e mezzo in più rispetto alla condanna che l'ex governatore della Lombardia ha incassato in primo grado

Milano - Emilio Fede assolto in appello per la bancarotta della società di Lele Mora : In primo grado era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Il suo coimputato aveva patteggiato

Osservazione della Terra : appello alla NASA per il vulcano Kilauea - un aiuto dall’alto : Non si placa l’attività del vulcano hawaiano Kilauea, a due settimane dalla fase più aggressiva dell’eruzione. Per rispondere all’emergenza in cui versa il territorio, dal 3 maggio devastato da fiumi di lava e nubi tossiche, l’United States Geological Survey (USGS), agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti, ha fatto appello alla NASA e al suo Earth Science Distasters Program. Con l’aiuto dei sensori per l’Osservazione della Terra e ...

Per l'omicidio della moglie - la Corte d'appello conferma la condanna a Logli Video : Secondo la legge, Antonio Logli avrebbe ucciso la moglie [Video] e ne avrebbe distrutto il cadavere. La sentenza di condanna a 20 anni di reclusione per il marito di Roberta Ragusa è stata confermata, dopo ben sette ore di camera di consiglio, in Corte d'assise d'appello. A chiederla era stato il procuratore generale Filippo di Benedetto. Antonio Logli continua a professarsi innocente In primo e secondo grado, la sentenza immutata versa su ...

