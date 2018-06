l' Ami affronta il dramma della violenza intrafamiliare

Le verità di Rafa Nadal : “vorrei affrontare Federer in finale e superare il suo record Slam. Noi Amici? Ammetto che…” : Rafa Nadal è tornato a parlare del suo rapporto con Roger Federer: un po’ rivali un po’ ‘compagni’, fra record e sfide future alle quali lo spagnolo non vuole rinunciare Dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia per l’ottava volta, Rafa Nadal si è preso una piccola pausa in vista dell’imminente Roland Garros. Slam francese nel quale, per il secondo anno di fila, Roger Federer non ci sarà. Com’è ...