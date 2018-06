L' amante la lascia | lei invia le loro foto hard sullo smartphone moglie | condannata

Lasciata dall'amante - invia le loro foto hard alla moglie di lui : finisce male : Innamorata alla follia di un uomo sposato, una donna di 42 anni ha deciso di vendicarsi dopo la fine della loro relazione clandestina: prima con pedinamenti e telefonate ossessive, poi inviando sul telefonino della moglie di lui le immagini...

Giulia De Lellis e Andrea Damante / Perché si sono lasciati? Nuovo chiarimento dall'ex corteggiatrice : Giulia De Lellis e Andrea Damante, una lunga crisi ha portato alla rottura? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne smentisce gli ultimi gossip e chiarisce(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:07:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante perché si sono lasciati? La smentita sulle cause : Su Nuovo Tv, un'amica di Giulia De Lellis ha raccontato i motivi che avrebbero portato alla fine della relazione tra la ragazza di Ostia e Andrea Damante. La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ultimi mesi. Lo scorso anno, per superare un altro periodo di crisi, si erano concessi una vacanza lampo a Londra, lontano dalle ...

Giulia De Lellis smentisce : non ha lasciato Andrea Damante per una crisi : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati per colpa di una crisi? L’ex corteggiatrice smentisce Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati dopo una lunga crisi? Secondo un’amica dell’ex coppia sì e a rivelarlo è stato il settimanale Nuovo. Peccato che, a poche ore dalla pubblicazione della notizia, l’ex corteggiatrice di […] L'articolo Giulia De Lellis smentisce: non ha lasciato Andrea Damante per ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante : perché si sono lasciati? Parla un’amica : perché Andrea e Giulia si sono lasciati? Erano in crisi da tempo, Parla un’amica dell’ex coppia Continua ad essere avvolta nel mistero la rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. perché i due si sono lasciati? Cosa è successo all’amata coppia di Uomini e Donne? I diretti interessati non hanno mai fornito dettagli e […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante: perché si sono lasciati? Parla un’amica ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante/ Perchè si sono lasciati? Il mistero continua ma sul web è polemica : Giulia De Lellis e Andrea Damante: storia finita a causa di un tradimento? L'ex tronista di Uomini e Donne segue e sostiene la sua ex nelle sue iniziative(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:42:00 GMT)

U&D : De Lellis e Damante si sono lasciati - le parole dell'ex corteggiatrice Video : Una delle storiche coppie nate a #Uomini e donne ha deciso di mettere fine alla propria storia d'amore. Stiamo parlando di #Giulia De Lellis e #Andrea Damante, che fino a poche settimane fa sembravano essere una coppia davvero felice: l''ex tronista e l'ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi poche settimane fa avevano trascorso insieme l'ennesima villeggiatura all'estero. Andiamo a scoprire gli ultimi dettagli a riguardo ...

U&D : De Lellis e Damante si sono lasciati - le parole dell'ex corteggiatrice : Una delle storiche coppie nate a Uomini e Donne ha deciso di mettere fine alla propria storia d'amore. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che fino a poche settimane fa sembravano essere una coppia davvero felice: l''ex tronista e l'ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi poche settimane fa avevano trascorso insieme l'ennesima villeggiatura all'estero. Andiamo a scoprire gli ultimi dettagli a riguardo la ...

Giulia De Lellis sulla rottura con Andrea Damante : ‘Lasciatemi respirare’ : “Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un c***o di essere umano”. Sui social Giulia De Lellis sbotta rispondendo ai numerosi messaggi che le chiedono di raccontare i motivi della rottura con Andrea Damante. Da quando la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la fine della storia con il tronista, infatti, i fan non le hanno dato tregua perché desiderosi di conoscere le ragioni di questa ...

Giulia De Lellis sulla rottura con Andrea Damante : ‘Lasciatemi respirare’ : “Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un c***o di essere umano”. Sui social Giulia De Lellis sbotta rispondendo ai numerosi messaggi che le chiedono di raccontare i motivi della rottura con Andrea Damante. Da quando la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la fine della storia con il tronista, infatti, i fan non le hanno dato tregua perché desiderosi di conoscere le ragioni di questa ...

Andrea Damante conferma : «Sì - Giulia De Lellis mi ha lasciato e sto di m...» : «Sì, io e Giulia ci siamo lasciati. Ora, per favore, evitate le cattiverie, perché non aiutano in questo momento». Dopo l'annuncio, giunto come un fulmine a ciel sereno,...

Andrea Damante e Giulia De Lellis/ Perché si sono lasciati? Indizi contrastanti e il gesto dell'ex tronista : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. Ma qual è il motivo di questa rottura? L'ex tronista lascia nuovi Indizi sui social ma qualcosa ancora non quadra(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:20:00 GMT)

Andrea Damante rivela : "Sì - è vero - Giulia De Lellis mi ha lasciato" : La loro storia è finita. Adesso è ufficiale. La conferma è arrivata direttamente da Andrea Damante . 'Vi chiedo di rispettare questo momento, la cattiveria non serve a nulla', ha scritto l'ex tronista ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati/ Laura Frenna scrive un messaggio e scatena le critiche : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. Dopo l'annuncio dell'ex tronista di Uomini e Donne, Laura Frenna scrive un post su Instagram e scatena le critiche(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:25:00 GMT)