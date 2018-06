L' Alex Caffi Motorsports a Brands Hatch : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Il team Alex Caffi Motorsports veleggia a tutta forza verso il terzo round della NASCAR Whelen Euro Series 2018 in programma da domani a domenica 10 giugno sullo storico ...

Alex Caffi torna in pista a Franciacorta : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Grande spiegamento di forze per Alex Caffi Motorsports nel secondo appuntamento stagionale della NASCAR Whelen Euro Series 2018 in programma da venerdì 19 a domenica 20 maggio ...