La versione PC di Chrono Trigger continua a migliorare

eurogamer

: Nuova patch per la versione PC di #ChronoTrigger - Eurogamer_it : Nuova patch per la versione PC di #ChronoTrigger - Gianarnaldo79 : RT @ILoveVGitalia: #News #videogames Disponibile la terza patch della versione PC di Chrono Trigger -

(Di giovedì 7 giugno 2018) La remaster targata Square Enix del classico gioco di ruoloha ricevuto da poco il terzo aggiornamento per PC. Come riporta Dualshockers la patch porta diversi miglioramenti al Jrpg tra cui un miglioramento dell'interfaccia utente (gamepad e tastiera), queste migliorie si notano soprattutto nella World Map, dentro città e dungeon, menu di acquisti e durante i viaggi temporali. L'interfaccia utente ha subito modifiche anche per quanto riguarda eventi speciali come scelte morali e mini giochi, i giocatori possono passare da tastiera e gamepad direttamente nel menu di gioco o iniziando una nuova partita. Anche il battle system ha ricevuto miglioramenti, come il poter impostare il tempo di visibilità della finestra descrittiva. La patch inoltre bilancia il gameplay e la difficoltà del gioco, aumenta le prestazioni e risolve una serie di fastidiosi bug. Square Enix ha inoltre ...