La terra dell’abbastanza | il folgorante esordio dei fratelli D’Innocenzo

(Di giovedì 7 giugno 2018) “Tutto non è abbastanza” diceva in Loro un Silvio Berlusconi infastidito e saturo, appropriandosi di una frase sentita da altri per riassumere uno stile di vita. Lì, infatti, in quel mondo splendente e rigoglioso che si fa specchio delle illusioni di chi lo vuole toccare, tutto – quel tutto che sembra così a portata di mano da essere sempre disponibile – non era mai “abbastanza”, perché la bulimia dell’essere non si risolve mai, ma si realizza solo in un inseguimento perenne e vano. Ne La– incisivo film d’deigià accolto molto bene all’ultima Berlinale e da oggi in sala – invece, il tutto non è nemmeno contemplato come possibilità, non è nell’orizzonte di chi vive nell’eterno presente della vita arraffata per la coda. Si vive, o si spera di vivere, solo nell’abbastanza, un abbastanza che dovrebbe essere un ...