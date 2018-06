La Stella Azzurra Roma si qualifica per la Finale Nazionale di Cagliari

Prima vittoria storica Stellazzurra a Final Eight Eurolega U18 : La Stellazzurra Basketball Academy centra la Prima vittoria della sua storia alla Final Eight dell’Eurolega Under 18. Dopo lo 0-3 all’esordio nelle Finals a Madrid nel 2015, La squadra di Germano D’Arcangeli ha vinto la sfida della Prima giornata della fase Finale dell’Adidas Next Generation Tournament, battendo il Bayern Monaco per 67-63 all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, dove domani alla Stark Arena prenderà ...

La Stellazzurra Basketball Academy alla Final Eight : La Stellazzurra Basketball Academy è volata a Belgrado per partecipare per la seconda volta nella sua storia alla Final Eight dell’Adidas Next Generation Tournament. Dopo l’esperienza del 2015 a Madrid, da giovedì 17 a sabato 19 la squadra di Germano D’Arcangeli farà di nuovo parte a pieno titolo del gotha del basket giovanile continentale, la fase Finale dell’Eurolega Under 18 maschile. Nelle prime tre giornate alla ...

Karate - Europei 2018 : l’Italia si conferma ai vertici. Il kata è una certezza - Michele Martina la nuova Stella Azzurra del kumite : Gli Europei 2018 di Karate, che si sono svolti questo fine settimana a Novi Sad (Serbia), hanno visto gli azzurri conquistare 10 medaglie: due ori, tre argenti e cinque bronzi. l’Italia si è confermata ancora una volta ai vertici continentali, chiudendo al terzo posto nel medagliere complessivo, alle spalle della Turchia e della trionfante Spagna. I nostri portacolori hanno saputo poi migliorare la prestazione della scorsa edizione, portando a ...