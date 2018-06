La sinistra in azione | oltre l' autoflagellazione

Operazione San Paolo Gentiloni : l'unica speranza per il centrosinistra è ripartire da lui : Per rinascere il Pd ha bisogno di un miracolo: andare oltre se stesso e tenere insieme le sue diverse anime. Così deve affidarsi a Gentiloni. Ma non basta: perché è rimasto un partito senza identità culturale, modello organizzativo e militanti Ma il Pd ha intenzione di svegliarsi dal letargo?"

sinistra - prove di unità. Da Leu lettera al Pd. E una delegazione andrà alla manifestazione dem pro Mattarella : ROMA - Tra 12 settimane , a settembre, o 24 settimane , a dicembre, . Qualunque sia il tempo prima di tornare alle urne, il Pd deve decidere come presentarsi. Matteo Renzi, l'ex segretario, lancia con ...

SPILLO/ Non bastano i pop-corn di Renzi a spiegare la disperazione della sinistra : L'ultimo editoriale di Ezio Mauro su "Repubblica" parla di "anno zero della politica italiana", ma dimostra di non avere ancora capito qual è la vera anomalia. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:02:00 GMT)M5S+LEGA, L'AVEVO DETTO…/ Sansonetti: l'accordo c'è da 5 anni, ma può ancora saltareCRISI DI GOVERNO/ Bernabè, il "tecnico" amico di Carrai (Renzi) e Casaleggio sr, di N. Berti

L'attrazione della sinistra per il potere : di Claudio Brachino Ho fatto un incubo terribile. Eravamo nel 2022, alla vigilia dei mondiali in Qatar. Il calcio, in quanto unico rito collettivo riconosciuto, aveva già sostituito la democrazia, e ...