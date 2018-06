La lotta per il clima in due destini che s' incrociano in un film alla Casa del Fiume di

e-commerce - Corte di conti : va monitorato per migliorare lotta a evasione e elusione : Il fisco italiano deve dotarsi di strumenti di monitoraggio per contrastare al meglio evasione ed elusione nell'economia digitale. E' quanto indica la relazione della Corte dei conti su 'e-commerce e

e-commerce - Corte di conti : va monitorato per migliorare lotta a evasione e elusione : ...relazione della Corte dei conti su "e-commerce e sistema fiscale" nella quale è emerso che l'evoluzione del commercio elettronico ha avuto un forte impatto su tutti i principali settori dell'economia ...

e-commerce - Corte di conti : va monitorato per migliorare lotta a evasione e elusione : ...relazione della Corte dei conti su "e-commerce e sistema fiscale" nella quale è emerso che l'evoluzione del commercio elettronico ha avuto un forte impatto su tutti i principali settori dell'economia ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Lorenzo può lottare per il titolo» : ROMA - Il giorno dopo il doppio annuncio di Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'amministratore elagato di Borgo Panigale Claudio Domenicali: ' Vorrei innanzitutto ringraziare Jorge Lorenzo per l'impegno che ha profuso come pilota Ducati e in particolare per l'eccezionale ...

Governo - Conte : “Su lotta alla mafia no maggioranza e opposizione - tutti uniti. Addolorato per attacchi a Mattarella” : “Non esiste maggioranza e non esiste opposizione sul contrasto alle mafie e ai poteri criminali. Qui veramente possiamo essere d’accordo”. È un passaggio della replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera. “Voglio fare un ringraziamento a Sergio Mattarella. Una delle cose che più mi ha Addolorato – ha proseguito Conte – nei giorni scorsi è stato l’attacco sui social alla memoria di ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! Azzurre in lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...

Senato - il governo Conte ottiene la fiducialotta agli sprechi - stop business migranti | Elogio al populismo - apertura alla Russia : Il governo M5s-Lega incassa la fiducia di Palazzo Madama: 171 i voti favorevoli, 25 gli astenuti e 117 i voti contrari

Conte : nostro programma è nel contrattolotta agli sprechi - stop business migranti | Elogio al populismo - apertura alla Russia : Il premier emozionato durante il primo discorso a Palazzo Madama: "Assumo il compito con umiltà e determinazione, i nostri obiettivi vincolati al contratto di governo"

JOHNNY DEPP MALATO?/ lotta al cancro solo per il cinema ma ci sono altre ipotesi : JOHNNY DEPP malato oppure pronto per il suo nuovo ruolo? Dimagrito, bianco in volto e malato, i fan lanciano l'allarme ma tutto potrebbe essere diverso da come appare(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Eva Grimaldi : "Ci sposiamo. Vogliamo celebrare le nozze in Campidoglio - dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili" : "Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo! Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso". Eva Grimaldi, in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì 6 giugno, conferma emozionata le prossime nozze con la compagna, Imma Battaglia. "Sarà un matrimonio originale ed elegante, sicuramente non scontato", anticipa l'attrice, "Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove ...

Ovazione per Conte sulla lotta alle mafie. Poi parte il coro : "Fuori la mafia dallo Stato" : "Contrasteremo con ogni mezzo le mafie, aggredendo le loro finanze, le loro economie e colpendo le reti di relazioni che consentono alle organizzazioni criminali di rendersi pervasive nell'ambito del tessuto socio-economico". Così il premier Giuseppe Conte in un passaggio lungamente applaudito - con tanto di coro - del suo discorso programmatico in Senato. Dai banchi sono partiti anche slogan: "Fuori la mafia dallo Stato". La presidente ...

Beach volley - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra Mondiali e tornei - lotta per 48 posti : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Beach volley. Nella capitale giapponese si assegneranno 2 titoli, uno per sesso. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 96 posti in totale (48 squadre, equamente divise per sesso). QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi DI Tokyo 2020: Ai Giochi partecipano 24 coppie maschili e 24 ...

Johnny Depp malato?/ lotta al cancro solo per il cinema o... : Johnny Depp malato oppure pronto per il suo nuovo ruolo? Dimagrito, bianco in volto e malato, i fan lanciano l'allarme ma tutto potrebbe essere diverso da come appare(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Talotta : 'Massima attenzione per il 'piano esuberi' della unopiù' : il Prefetto di Viterbo, possa far seguito un concreto appoggio della Politica in quanto la posta in gioco è molto alta e il destino di tante famiglie è legato proprio alla premura ed alla mediazione ...