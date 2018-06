La Lega corre con l’ultradestra A Fiumicino l’alleanza nero-verde 

Cadrà l'ultimo baluardo del Pd? Siena - la Lega punta al colpaccio Il M5S non corre per aiutare Salvini : Siena è il simbolo delle elezioni amministrative di questa domenica. Il Comune toscano è da sempre in mano al Centrosinistra. Le ultime vicissitudini, sia quelle politiche che quelle Legate al Monte dei Paschi, hanno però indebolito una coalizione che cercherà... Segui su affaritaliani.it

Emilio Fede : "Alle prossime elezioni correrò col mio movimento : Legalizzeremo case chiuse e droghe leggere" : "Alle prossime elezioni correrò anche io, con il mio movimento 'Uno di voi'. legalizzeremo la prostituzione, riapriremo le case chiuse. In Svizzera lo fanno, non crea scandali anzi contribuisce all'ordine pubblico che manca. Sarò contro l'invasione degli stranieri e degli extracomunitari, ne ho le palle piene. legalizzeremo le droghe leggere. Sono tra la gente, contro la casta. Nei prossimi giorni organizzerò un pizza e ...

Centinaio (Lega) corregge Lucia Annunziata : “Valhalla era paradiso per vichinghi - non per jihadisti” : Duro j’accuse contro Lega e M5s per voce della direttrice dell’Huffington Post, Lucia Annunziata, che, in collegamento telefonico con L’Aria che Tira (La7), spiega il suo editoriale intitolato “Bugiardi”. La giornalista accusa i 5 Stelle e la Lega di aver commesso una frode: “Il punto vero non è l’onorabilità e l’adeguatezza del professor Savona, ma il fatto che Lega e M5S non hanno mai detto agli ...

Val d'Aosta - vola la Lega : il Pd corre solo e tracolla : Dentro la Lega, fuori il Pd. È quello che accade in Valle d'Aosta, dove si è concluso lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale. Primo partito con il 19,25% dei voti resta l' ...

Ancona : autista si ferma a soccorrere un colLega ma viene travolto e ucciso da un’auto : L'autista che ha perso la vita è un umo greco di 40 anni. A investirlo un ragazzo italiano di 34.Continua a leggere

Caso Roberta Ragusa - sentenza di appello/Condanna a 20 per Antonio Logli - i Legali : "Ricorreremo in Cassazione" : Caso Robera Ragusa: oggi la sentenza d'appello a carico di Antonio Logli, accusato dell'omicidio della moglie. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio, attesa per il verdetto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:57:00 GMT)

Roma - pusher incendia negozio di marijuana Legale : temeva concorrenza : Nel cuore della notte ha dato fuoco con una tanica di benzina a un negozio di marijuana legale che aveva aperto da pochi giorni e che aveva cominciato a intralciare la sua attività di spacciatore ...

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Il 4 maggio è lo Star Wars Day : l’origine della ricorrenza Legata alla celebre saga di Lucas : Non tutti sanno che il 4 maggio in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars Day: una ricorrenza molto particolare, che ogni anno raduna migliaia di appassionati in tutto il mondo. La sua origine? Un gioco di parole.Continua a leggere

M5s - la mia posizione (controcorrente) sull’alleanza con Lega e Pd : In queste settimane il M5s ha dimostrato una grande maturità politica. A differenza dello tsunami di illazioni e offese che ci è giunto in questi anni dai mass media che ci descrivevano come inadeguati e immaturi. Una legge elettorale votata da tutte le forze politiche (escluso noi), ci ha “costretto” a tentare di trovare un accordo con coloro che sono la ragione per cui siamo nati. Con competenza, impegno e umiltà, pur di fare il benessere ...

Bobby Solo infuriato con la figlia : «Ricorrerò a vie Legali per tutelare la mia immagine. In tanti anni non mi ha mai cercato» : Bobby Solo ha annunciato che ricorrerà a vie legali per tutelarsi dalle accuse mosse dalla figlia, nuova inquilina della casa del Grande Fratello : 'Ho dato incarico a un importante studio legale di ...

Ztl no-stop - Forza Italia : 'Se la giunta Nardella non fa un passo indietro pronti a ricorrere alle vie Legali' : Non è nel nostro stile, ma quando si sceglie di bypassare il consiglio comunale, si fanno accordi direttamente coi comitati e poi si impongono alle categorie , non si lascia alla politica altra ...

Lega-M5S verso un Def unitario - consenso sulla correzione della legge Fornero : I partiti, soprattutto quelli premiati dalla tornata elettorale come M5S e Lega, tenderanno a condizionare i lavori in Commissione e, poi in Aula, a caratterizzare le risoluzioni, o la risoluzione unica, da votare con le parti essenziali del loro programma: dal reddito di cittadinanza alla Flat tax, oltre al superamento della legge Fornero...