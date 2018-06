La Halep va in finale e resta la numero uno al mondo

Roland Garros 2018 : Simona Halep in finale! La rumena supera nettamente Garbine Muguruza : Simona Halep è la prima finalista del singolare femminile del Roland Garros 2018. La n.1 del mondo ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita la spagnola (n.3 del ranking) Garbine Muguruza. Terzo atto conclusivo in carriera a Parigi per la Halep, che ha dominato nel primo parziale e poi ha saputo gestire da campionessa il ritorno della temibile iberica, in grande spolvero nel corso di questo torneo. Ora la 26enne di ...

Parigi - Halep e Muguruza in semifinale : La romena numero 1 al mondo è stata invece costretta alla rimonta contro la tedesca Angelique Kerber, battuta per 6-7, 2, , 6-3, 6-2. L'altra semifinale è il derby statunitense tra Sloane Stephens e ...

Roland Garros 2018 : Simona Halep recupera un set ad Angelique Kerber e va in semifinale : Simona Halep mantiene ancora la possibilità di conquistare il suo primo Slam. La rumena ha sconfitto nei quarti di finale del Roland Garros 2018 la tedesca Angelique Kerber in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e sedici minuti di gioco e si è qualificato per le semifinali in programma domani. Una bella vittoria della numero uno del mondo, che ha reagito dopo un inizio di partita molto contratto e ricco di tensione, dominando ...

Tennis - Roma : bis della Svitolina - Halep ancora ko in finale : L'ucraina, quarta testa di serie, domina la finale contro Simona Halep, numero uno del mondo: 6-0 6-4 in un'ora e 8 minuti di gioco a favore della Svitolina, che anche un anno fa aveva battuto nell'...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Elina Svitolina vince a Roma - battuta Simona Halep nell’atto finale! Bis nella capitale : Elina Svitolina batte ancora Simona Halep nell’atto conclusivo del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: come nel 2017, a Roma ad alzare le braccia al cielo è l’ucraina, che supera la rumena, questa volta in due rapidi set. La testa di serie numero 4 batte la numero uno al mondo per 6-0 6-4 in un’ora e sette minuti di gioco. Poco da descrivere nel primo set, concluso in appena 19 minuti di ...

