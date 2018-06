La guerra fredda tra Lega e Mediapro

"The Americans" - va in scena l'ultimo atto di guerra fredda : Matteo Ghidonida Los AngelesQuando cinque anni fa The Americans fu creata dall'ex dipendente della Cia, Joe Weisberg, i consensi arrivarono quasi immediatamente. L'accuratezza con cui la serie Fox racconta la Guerra fredda, attraverso le vite di due agenti russi del Kgb che vivono sotto copertura in un sobborgo degli Stati Uniti, convinse pubblico e critica.Le vicende che coinvolgono i coniugi Philip e Elizabeth Jennings (Misha e Nadezhda), spie ...

Uomini e Donne - Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani in crisi? : "guerra fredda" : Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, una delle coppie più inossidabili di qualche edizione fa di 'Uomini e Donne', sta attraversando un perido non facile. Dopo quasi due anni d'amore, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi, ha spiegato, su Instagram, i motivi che hanno spinto entrambi a prendersi un indeterminato periodo di riflessione: Non era mia intenzione far uscire nulla, ma Ginevra ha fatto una diretta da Napoli e si è ...

La guerra fredda favorita a Cannes che non può lasciare indifferenti : Si parlava di antisemitismo, di religione, ma anche di legami di sangue e di ricerca delle proprie radici: una storia ambiziosa e bellissima, sospesa tra le mura di un convento e il resto del mondo. ...

Cold War - l’amore (scolpito nel jazz) ai tempi della guerra Fredda : Siamo nel DopoGuerra, in Polonia. Fra le rovine di una chiesa ortodossa c’è un coro che canta. Un uomo e una donna, pianista e direttore d’orchestra lui, lei cantante e ballerina, si scambiano uno sguardo che cambierà le loro vite. Appartengono a due classi sociali diverse, e i tempi sono quelli durissimi della Guerra Fredda a cui allude il titolo. Ma nonostante gli ostacoli, le relazioni che entrambi hanno con altri, e un mondo che continua a ...

Ingmar Bergman e il film disconosciuto : spy story durante la guerra fredda : Il film che Ingmar Bergman disconobbe, facendo di tutto per impedirne la proiezione. Spy story in piena Guerra fredda , 1950, , carattere esplicitamente anti-comunista, 'Ciò non accadrebbe qui', ...

Segretario generale delle Nazioni Unite : è l'inizio di una nuova guerra fredda - : Guterres ha anche ammesso che ci sono problemi strutturali nel Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato che l'organo non riflette più l'equilibrio di potere nel mondo e non corrisponde alla realtà ...

Forte Braschi - così gli 007 spiavano durante la guerra Fredda. Esposta Enigma - macchina dei codici cifrati nazisti : ROMA - In una galleria dell'ottocentesco Forte Braschi, il museo dell' intelligence , spicca in bella mostra un originale della macchina Enigma, usata dall'esercito e dalla marina tedesca fino a tutta ...

La guerra fredda finì davvero a Pratica di Mare - come dice Berlusconi? : Ora che i rapporti fra Occidente e Russia sono molto tesi, il centrodestra parla spesso di un importante incontro avvenuto nel 2002 in una base militare italiana The post La Guerra fredda finì davvero a Pratica di Mare, come dice Berlusconi? appeared first on Il Post.

'Rischi geopolitici ai massimi dalla guerra Fredda' : ... hanno trovato un accordo per costruire entro il 2016 un gasdotto lungo 5 mila chilometri che collega South Pars , Iran, , il più grande giacimento di gas naturale al mondo, al Mediterraneo grazie ...

Gli Usa attaccano la Siria - torna la guerra fredda? Ecco le mosse della Russia : ' Questo sarà come un pugno al plesso solare per gli americani , perché tutti i risultati e tutta la dominazione del mondo anglosassone-occidentale si basano sulla proprietà intellettuale e stiamo ...

Siria - la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

Dazi - il nazional-protezionismo è tornato. Prepariamoci a una nuova guerra fredda : L’ordine economico creato nell’era post 1945 si sta disintegrando. Si parla di tariffe doganali, di nazionalismo, di chiusura all’immigrazione. Ironicamente i principali campioni della globalizzazione sono stati i primi a segnalare il ritiro dalle sue fila a seguito della Grande recessione. Il nazionalismo economico – storicamente popolare in tempi di crisi economica – è tornato in voga in Gran Bretagna, in Francia ...

Crisi in Siria e governo - Berlusconi cerca un rilancio 'Nel 2002 facemmo finire noi la guerra fredda' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente. Nella nostra situazione, adesso, è meglio non dare giudizi. Questi li deve dare l'...

Siria - scambi di accuse come ai tempi della guerra Fredda : Se non c'è la politica è inutile usare lo strumento, altrimenti è come dare delle martellate senza sapere dove si picchia', conclude Camporini.