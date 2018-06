La guerra fra poveri delle università italiane

Parte la "guerra" dei dazi. Francia e Germania contro Trump : "Reagiremo in modo robusto" : Parte la "guerra" dei dazi e l'Europa fa già sentire la sua voce con Francia e Germania che annunciano di voler reagire in modo "robusto" alle tariffe Usa su acciaio e alluminio decise dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.I timori di una guerra commerciale scuotono le Borse. Chiusura negativa a Tokyo. Il calo, nel corso della seduta, è stato frenato da un leggero deprezzamento dello yen, fattore che aiuta le grandi ...

La discussione politica sull'euro rischia di trasformarsi in una guerra fra europeisti e non : Sono diversi gli elementi che sfuggono a qualsiasi logica, costituzionale e politica, nelle vicende che hanno portato domenica sera alla bocciatura del governo Conte e alla quasi contemporanea convocazione in Quirinale per un nuovo incarico di Carlo Cottarelli, che pure aveva pubblicamente giudicato in passato un errore avere aderito a suo tempo all'euro senza aver prima risanato i nostri conti.In prima istanza bisogna dire, per onestà ...

È morto Serge Dassault - l'uomo che ha dato alla Francia i suoi jet da guerra : Ha segnato il suo tempo attraverso il suo infaticabile impegno a servizio dell'economia", ha scritto in un comunicato Pierre Gattaz , presidente del Medef, la Confindustria francese. Serge nasce a ...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri a confronto con Craig Warwick : "Non ho portato il Telegatto nella casa per fare la guerra con qualcuno" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, l'ultima di quest'edizione del programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha avuto un confronto con Craig Warwick, sensitivo, ex concorrente de L'Isola dei Famosi 13 e amico di Angela Baldassini, ultima compagna di Gino Bramieri. Craig Warwick, rivolgendosi direttamente a Lucia Bramieri, ha ribadito il fatto di aver ...

Si allaga la casa del Grande Fratello 2018 mentre è guerra tra Filippo e Danilo : casa allagata per i ragazzi del Grande Fratello 2018? Sembra proprio che il tetto della famosa casa di Cinecittà non abbia retto alla pioggia torrenziale che nelle scorse ore si è abbattuta sulla Capitale tanto che i ragazzi, al loro risveglio, si sono dovuti armare di secchio e straccio per raccogliere l'acqua che ha allagato la cucina. Nonostante il piccolo incidente dovuto alla pioggia, in casa si continua a fare i conti con quello che è ...

Sfrattata senza preavviso mentre il figlio dormiva : "Dalla giunta Raggi guerra ai poveri e non alla povertà" : Sfrattata senza preavviso, con il quartiere accorso in via Morrovalle per provare, inutilmente, a bloccare lo sgombero. Tensione a San Basilio nella mattinata di oggi. Alle 7.30 Polizia di Stato...

Divac e Petrovic : mai più fratelli - tragica storia di amicizia - basket e guerra : Giovedì 24 maggio, a partire dalle 22.00 su Fox Sports (visibile sul pacchetto Sky al canale 204), va in onda Divac e Petrovic: mai più fratelli, un documentario firmato ESPN che racconta la storia di amicizia e divisione che ha legato due dei più grandi giocatori di basket europei di sempre. Dražen Petrovic e Vlade Divac, Croazia e Serbia, sport e politica Sport e guerra. Due campioni del basket che da amici diventano nemici. La Jugoslavia ...

È guerra fra Romina Power e Barbara D’Urso : il botta e risposta : È guerra fra Romina Power e Barbara D’Urso, con un botta e risposta al veleno andato in onda in diretta tv. Nell’ultimo periodo la conduttrice del Grande Fratello 15 si era occupata spesso del triangolo amoroso formato da Romina, Al Bano e Loredana Lecciso. Proprio quest’ultima era stata spesso ospite dei programmi della Carmelita nazionale, scatenando la reazione furiosa del cantante di Cellino San Marco, ma anche della Power ...

Grande Fratello 2018 - chi è la nuova inquilina?/ Mariana pronta per la guerra? : Grande Fratello 2018: chi è la nuova inquilina? Barbara D'Urso parla di "una femminona". Ecco tutti gli indizi e il probabile nome della donna pronta a far girare la testa a tutti. Lo scopriremo solo domani sera così come scopriremo anche cosa succederà nella nuova puntata visto che Mariana, eliminata della scorsa settimana, potrebbe rientrare in casa per chiudere dei conti in sospeso con i suoi ex compagni.

guerra IN SIRIA/ Il 76% degli italiani contro i missili di Usa - Francia e UK - il 37% difende Putin : Un sondaggio di GPF mostra il forte disorientamento sulla situazione in SIRIA. Ma la condanna sull'uso di armi chimiche e sulle rappresaglie occidentali è quasi unanime. MARCO TEDESCO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:33:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Attaccare l'Iran per far fuori Damasco, il nuovo piano di Usa e Israele, di P. RicciATTACCO ALLA SIRIA/ Il fronte Israele-Usa-Arabia vuole la GUERRA aperta contro l'Iran, di G. Micalessin

Cina - guerra al terrore e grande fratello in atto nello Xinjiang Video : Più di un milione di funzionari dell'apparato comunista cinese saranno impiegati per vivere a stretto contatto con le famiglie nella regione occidentale dello Xinjiang. È l'ultimo tentativo di Pechino di mantenere il controllo su un'area etnicamente predominata dagli uiguri, una minoranza turco-musulmana. nello Xinjiang vivono 21 milioni di persone. Più di 8 milioni appartengono all'etnia degli uiguri. Oltre 7 milioni poi sono i cinesi di etnia ...

