La gaffe del portavoce Usa | D-day esempio di relazioni con Berlino

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte alla prova dell’Aula tra lapsus - gaffe e proteste : Dopo una «prima» tutto sommato tranquilla in Senato, la replica alla Camera è stata molto più movimenta per il neo premier Giuseppe Conte. Sui numeri della fiducia, arrivata in serata nessuna sorpresa: 350 sì da M5s e Lega, 236 no di Pd e Forza Italia e 35 astenuti di Fratelli d’Italia. La performance di Conte però è stata meno sicura, tra appunti ...

Polemica sulla presunta gaffe di Conte che non ricorda il nome del fratello di Mattarella : Polemica su una frase pronunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo discorso alla Camera. Conte ha fatto riferimento agli attacchi social subiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui è stato augurato di finire come il fratello, ucciso dalla mafia. Il presidente del Consiglio non ha pronunciato né il nome di Piersanti né spiegato come morì. Delrio, del Pd, ha poi attaccato Conte in aula: "Piersanti, si ...

"Presunzione di colpevolezza" - gaffe del premier Giuseppe Conte/ Silenzio a Montecitorio - il web ironizza : La gaffe in diretta a Montecitorio del neo premier Giuseppe Conte: "Presunzione di colpevolezza". Nessuna reazione in aula ma sul web è scoppiata l'ironia.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:42:00 GMT)

La gaffe del professor Conte : 'Rispetto per la presunzione di colpevolezza...' : Il colmo per un giurista salito in politica? Scivolare sulla giustizia. Il premier Giuseppe Conte durante le repliche a Montecitorio in vista del voto di fiducia ha lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sta diventando 'censitario'...

Veronica De Romanis : "Debito diminuito con Monti" - ma aumentò/ Video - gaffe dell'economista con Alberto Bagnai : Veronica De Romanis: "Debito diminuito con Monti", ma aumentò. gaffe dell'economista in un confronto con il leghista Alberto Bagnai ad Agorà, ecco il Video (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 01:06:00 GMT)

La gaffe del deputato M5S "Pd assente per la fiducia" Ma la foto è della Camera : Il governo Conte prende il via con la fiducia in Senato, tra post e dirette Facebook che rimbalzano sui siti e sui social del Movimento 5 Stelle. Ma nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera, un neodeputato grillino scivola proprio sulla fiducia."Ecco l'opposizione dura del Pd: zero rispetto dei cittadini", scrive poco dopo le 14 sulla sua pagina Facebook il pentastellato Francesco Berti, 27enne laureato in Giurisprudenza che frequenta un ...

Mara Venier/ gaffe a Che Tempo che Fa : condurrà Domenica In - ecco cosa dice Lippi della Parodi… : A Che Tempo che fa, Mara Venier si è lasciata sfuggire lo spoiler relativo alla sua conduzione di Domenica In nella stagione 2018-19. ecco la sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:09:00 GMT)

gaffe di Cecilia Rodriguez : nelle foto delle nozze di Bossari si ritocca il lato b : Venerdì 1 giugno Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono sposati e, ad accompagnarli in questo momento magico, non potevano mancare gli amici del conduttore conosciuti al Gf Vip . E tra Lorenzo ...

La gaffe della Venier in tv : ha svelato chi condurrà Domenica In in autunno : Cristina Parodi 'commissariata' o sostituita nella conduzione di Domenica In ? Sempre più probabile. Soprattutto dopo la gaffe di Mara Venier da Fabio Fazio che ha dato per certo il suo arrivo nel ...

Calcutta - gaffe del Tg2 : «Viene da un piccolo paese vicino Roma - Latina» : ' Calcutta viene da un piccolo paese vicino Roma, Latin a'. La gaffe del Tg2 è andata in onda oggi in un servizio dedicato al cantante pontino , intervistato in occasione dell'uscita dell'ultimo disco.

