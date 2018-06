La Festa dello sport premia l' atleta dell' anno

Cesano Boscone - Tre giorni di " Festa dello sport" : 'Il nostro mondo sportivo - spiega l'assessore Salvatore Gattuso - è particolarmente attivo e vivace. Per questo, come amministrazione comunale, sosteniamo le associazioni che promuovono lo sport ...

Torino - banda dello spray urticante in azione anche alla Festa scudetto Juve : un arresto : Un marocchino di 20 anni è stato arrestato nelle ultime ore dagli agenti delle Volanti. L'episodio è avvenuto sabato in Piazza Castella e ricorda molto da vicino i fatti dello scorso giugno, quando durante la finale di Champions League scoppiò il panico in piazza San Carlo.Continua a leggere