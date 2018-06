La Festa delle erbe di primavera a Forni di Sopra - Date 2018

La Regata delle Repubbliche marinare Tutto pronto a Pra’ - la gara e la Festa : In attesa del Palio, gli atleti lombardi under 15 si sono aggiudicati la gara di cannottaggio che precede la competizione dei gozzi storici e la Regata

2 giugno - Festa della Repubblica e consegna delle onorificenze : ecco gli andriesi insigniti : ... militari o civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. Di seguito l'elenco degli insigniti. Medaglia d'...

Roma - tutela delle rondini per la biodiversità. Ma il provvedimento innesca una polemica sulla disinFestazione : Nessuno tocchi le rondini. Almeno a Roma. Vietato distruggere i nidi, eliminare le cavità delle tegole in prima fila, disinfestare durante il periodo riproduttivo o posizionare materiali e macchinari a meno di due metri dai rifugi. Un’ordinanza sindacale piuttosto stringente quella firmata da Virginia Raggi che introduce un’assistenza speciale per quattro varietà di rondini quali rondini, rondoni, balestrucci e topini, nel nome della “tutela ...

Festa della Repubblica - il programma delle celebrazioni a Loano : Prenderanno il via alle 9 con il raduno in piazza Italia le celebrazioni per la "Festa della Repubblica" del 2 giugno a Loano.Il programma della giornata prevede, a seguire, l'omaggio e la posa di una ...

"Lucca Bimbi" : il 9 e 10 giugno al Real Collegio c'è la Festa dei bambini e delle famiglie : Una grande Festa, una due giorni no-stop, dalle 10 alle 20, con stand attivi, aree gioco, laboratori didattici, spazi creativi, spettacoli e attrazioni che coinvolgeranno tutti i visitatori. I ...

In 9.000 alla Festa delle Pro Loco trentine : edizione eccezionale per Tutti#fuori : ... ingrediente base del fare Pro Loco, è la base per sviluppare cittadinanza attiva: far sentire le persone parte di un tessuto sociale porta benefici universalmente riconosciuti dalla scienza." ...

Festa delle erbe e del benessere 2018 - IV edizione : INFO/FONTE: Ufficio Stampa 'Festa delle erbe e del benessere' Festa delle erbe e del benessere 2018 - IV edizione varie sedi Tramonti di Sopra PN Dal 26/05/18 al 27/05/18 Vedi Calendario Spettacoli >>...

La Festa di Maria Santissima delle Grazie a Chiaramonte Gulfi : Giornate intense di festa a Chiaramonte Gulfi in onore di Maria Santissima delle Grazie. Mercoledì pomeriggio il tradizionale "cuncursu".

EVENTI PER LA Festa DEL PATRONO. DAL 18 AL 21 MOLTE INIZIATIVE NEL SEGNO DELLE TRADIZIONI VERONESI : Sul palcoscenico, invece, saliranno artisti noti per le loro esibizioni in dialetto veronese. Durante le serate si alterneranno Storyville e Roberto Puliero, con un "jazz menù" dedicato alla cucina ...

FOLIGNO - GRANDE Festa delle QUINTE : FOLIGNO GRANDE successo per la FESTA DELLE QUINTE del Csi FOLIGNO che conclude il progetto scolastico Sport&Scuola 2017/2018. In questa nuova edizione , giunta alla sua diciassettesima, non sono ...

Prato 2040 : Sbagliato finanziare la Palla Grossa - meglio la Festa delle luci : Il laboratorio civico della sinistra propone al Comune di Prato di abolire la maniFestazione dal prossimo anno, a vantaggio di altre iniziative

FOLIGNO - Festa delle QUINTE : FOLIGNO Torna anche quest'anno la FESTA DELLE QUINTE giunta alla 17edizione. Martedì 15 maggio i bambini DELLE classi 5 DELLE primarie del Comune di FOLIGNO si ritroveranno allo stadio comunale "E. ...

Da 36 anni è la più viva delle feste di paese : a Montignano c'è la Festa del Cuntadin 2018 : ... nell'area spettacoli della Festa in serata si esibirà l'orchestra "Matrix" . Domenica 20 maggio , gran finale di Festa con attività per tutti! Ci sarà il mercatino aperto fin dal mattino con ...

Festa della Mamma 2018 : gli auguri più dolci delle star alle loro madri : <3 The post Festa della Mamma 2018: gli auguri più dolci delle star alle loro madri appeared first on News Mtv Italia.