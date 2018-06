La disoccupazione in maggio scende al 2 | 4% | in Ticino al 2 | 5%

Svizzera : tasso disoccupazione calato al 2 - 4% in maggio : Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia , Seco, , in maggio il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato al 2,4% dal 2,7% di aprile , 2,9% in marzo, , contro il 2,5% atteso dagli economisti. Su base rettificata stagionalmente il ...

Svizzera : a maggio disoccupazione giù al 2 - 4% : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – A maggio il tasso di disoccupazione in Svizzera è diminuito al 2,4% dal 2,7% registrato in aprile. I disoccupati registrati presso gli uffici regionali di collocamento (Urc) erano 109.392, ossia 10.389 in meno rispetto al mese precedente, secondo la Segreteria di Stato dell’economia. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di disoccupati è diminuito di 30.386 unità (-21,7%). Il ...

Usa : +223.000 posti di lavoro a maggio - disoccupazione al 3 - 8% : New York, 1 giu. , askanews, A maggio, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione è sceso, sorprendendo gli analisti e arrivando a un livello che non si ...

Germania Eldorado del lavoro : disoccupazione ancora in calo a maggio : Teleborsa, - La disoccupazione in Germania scende ancora , confermandosi ai minimi storici , ovvero ai livelli più bassi dalla riunificazione tedesca. Secondo il Federal Labour Office, il tasso di ...

Germania Eldorado del lavoro : disoccupazione ancora in calo a maggio : La disoccupazione in Germania scende ancora , confermandosi ai minimi storici , ovvero ai livelli più bassi dalla riunificazione tedesca. Secondo il Federal Labour Office , il tasso di disoccupazione ...