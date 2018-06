La contraffazione ci costa 60 miliardi l’anno e brucia oltre 434.000 posti di lavoro

laragnatelanews

(Di giovedì 7 giugno 2018) Quando si parla della sfera economica del nostro paese, tra i problemi che spesso vengono citati c’è, ovviamente, l’evasione fiscale che si traduce indi euro persi di tasse non pagate andando inevitabilmente a ripercuotersi sulle tasche dei cittadini. Ma esiste un altro problema molto importante che riguarda non solo l’Italia, ma l’intera Europa, e registra numeri impressionanti provocando perdite ingenti ogni anno endo centinaia di migliaia di preziosidi. Parliamo della, un problema che colpisce molti settori e che l’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha deciso di fotografare con un nuovo report che svela i numeri dellanel vecchio continente, evidenziando le conseguenze che il fenomeno continua ad avere sulla perdita di soldi edi. Da ...