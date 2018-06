La classifica degli atleti più pagati | nessuna donna tra i primi 100

La classifica degli atleti più pagati per Forbes : Messi e Ronaldo sul podio : Forbes ha stilato la classifica degli sportivi più pagati. Sono tre i calciatori nelle prime cinque posizioni: Messi, Ronaldo e Neymar. Mayweather in testa. L'articolo La classifica degli atleti più pagati per Forbes: Messi e Ronaldo sul podio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Moto3 - GP Italia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 1. Jorge Martin il più veloce - Andrea Migno (4°) il migliore degli italiani : E’ Jorge Martin (Honda – Del Conca Gresini Moto3) il più veloce delle prove libere 1 del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3. Il pilota spagnolo ha confermato la sua grande affinità con il time-attack, ottenendo la miglior prestazione di 1’58″078, a precedere di 0″286 il connazionale Aron Canet (Honda – Estrella Galicia 0,0) e di 0″401 la KTM del tedesco Philipp Öttl (Sudmetal ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Ricciardo e Verstappen volano - Vettel il primo degli inseguitori : Si conferma la Red Bull in questa seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Daniel Ricciardo ottiene il record della pista (non ufficiale perché ottenuto nelle prove libere) di 1’11″841 a precedere il compagno di squadra Max Verstappen di 194 millesimi. Una sfida tutta in casa Milton Keynes che fa capire come la RB14 sia performante nel Principato. Alle spalle un buon ...

Mancini è il CT più pagato della nazionale? Ecco la classifica degli stipendi : Se poi guardiamo ai commissari tecnici più pagati al mondo, anche in questa classifica troviamo al primo posto un italiano. Marcello Lippi , che guida la Nazionale Cinese , percepisce 20 milioni all'...

Risultati Serie A/ classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi per la 37^ giornata. Si giocano Benevento Genoa e Inter Sassuolo, nerazzurri a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:05:00 GMT)

Risultati Serie A/ classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (36^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score di Milan Verona e Juventus Bologna, i due anticipi nel calendario della 36^ giornata che si giocano sabato 5 maggio(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)

MotoGP - quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi. Jorge Lorenzo Paperone - Valentino Rossi si difende : Il Mondiale MotoGP 2018 è appena iniziato, la stagione sta per entrare nel vivo, Andrea Dovizioso e Marc Marquez sembrano essere i due grandi contendenti per il titolo iridato ma anche Valentino Rossi e Maverick Vinales possono lottare fino in fondo per il traguardo più ambito. I piloti della MotoGP, quantomeno i top rider, sono tra gli sportivi più ricchi al mondo. I guadagni sono sempre estremamente interessanti, tenendo in considerazione ...

F1 - quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi. Vettel e Hamilton - che Paperoni! : Il Mondiale 2018 di Formula Uno è appena entrato nel vivo, le prime quattro gare ci hanno regalato grandissime emozioni e lo spettacolo non è mai mancato con ricchi colpi di scena, imprevisti, incidenti e sorpassi. Lo show non è mai mancato, la doppietta di Sebastian Vettel in Australia e Bahrain ha fatto sognare i tifosi della Ferrari ma poi una serie di sfortune ha impedito al tedesco di esultare tra Cina e Azerbaijan spedendo Lewis Hamilton ...

Risultati Serie B/ classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (38^ giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi: oggi venerdì 27 aprile si giocano Venezia Palermo e Bari Entella (38^ giornata)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:13:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - le ambizioni degli italiani. Fabio Aru per la classifica - Elia Viviani per le volate. Formolo per il salto di qualità : La corsa più amata dai corridori italiani sta finalmente arrivando, infatti venerdì 4 maggio prenderà il via il Giro d’Italia 2018. Anche quest’anno la Corsa Rosa rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per molti dei nostri corridori, che andranno a caccia di un successo che li possa far entrare nella storia di questa mitica corsa. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni degli italiani per il Giro d’Italia 2018. Il ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole in Texas. Fabio Di Giannantonio quinto - il migliore degli italiani : E’ dello spagnolo della Honda (Team Gresini) la pole del terzo round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) l’iberico ha fatto valere le sue grandi qualità nel giro secco sfruttando al meglio una pista che, di giro in giro, si è asciugata. Inizialmente i piloti, infatti, hanno girato con gomme rain ma negli ultimi 15′ un vero e proprio show con pneumatici slick premiante Martin. In seconda piazza ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole in Texas. Fabio Di Giannantonio quinto il migliore degli italiani : E’ dello spagnolo della Honda (Team Gresini) la pole del terzo round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) l’iberico ha fatto valere le sue grandi qualità nel giro secco sfruttando al meglio una pista che, di giro in giro, si è asciugata. Inizialmente i piloti, infatti, hanno girato con gomme rain ma negli ultimi 15′ un vero e proprio show con pneumatici slick premiante Martin. In seconda piazza ...

Risultati Serie A/ classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi - 34giornata - : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34giornata. Si giocano oggi tre partite.

Risultati Serie A/ classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (34^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 07:00:00 GMT)