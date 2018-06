La Champions League si rifà il look con una nuova brand identity

Pro Recco Brescia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Champions League pallanuoto) : diretta Pro Recco Brescia: info Streaming video e tv del match, derby tutto italiano, per i quarti di finale della Champions league. Chi andrà in semifinale a Genova?.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:25:00 GMT)

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Brescia oggi. Orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 7 giugno si gioca Recco-Brescia, quarto di finale della Champions League 2018 di Pallanuoto maschile. Alla piscina Sciorba di Genova andrà in scena l’attesissimo derby italiano che mette in palio un posto nella semifinale della massima competizione continentale contro la vincente di Jug-Szolnok. Sarà la rivincita della finale scudetto disputata un paio di settimane fa e vinta dai liguri che oggi proveranno a ripetersi di ...

Jug Szolnoki/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Champions League pallanuoto maschile) : diretta Jug Szolnoki: info tv e Streaming video del terzo quarto di finale della Champions league. In piscina a Genoa i finalisti della precedente edizione della competizione. (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:03:00 GMT)

Eger Barceloneta/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Champions League pallanuoto maschile) : diretta Eger Barceloneta: info Streaming video e tv, del secondo quarto di finale della Champions league di pallanuoto. La vincente sfiderà in semifinale una tra Olympiacos e Spandau(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:32:00 GMT)

Olympiacos Spandau/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Champions League pallanuoto) : diretta Olympiacos Spandau: info Streaming video e tv, risultato live del primo quarto di finale della Final Eight della Champions League di pallanuoto maschile, a Genova.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:44:00 GMT)

Pallanuoto - Final Eight Champions League 2018. Sandro Bovo ci spera : “Recco favorito - noi ci proviamo” : Tutto pronto per il quinto derby d’Italia stagionale tra Pro Recco ed AN Brescia, occasione importante questa, a livello internazionale: le due compagini più forti del Bel Paese infatti si sfidano nei quarti di Finale della Final Eight di Champions League in quel di Genova. Domani sera alle 20.30 alla Sciorba sarà sicuramente grande spettacolo. A parlare alla vigilia è stato l’allenatore dei lombardi, Sandro Bovo, sui canali di Sky ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : il programma e come seguire in TV la Final Eight di Genova : Finalmente si comincia! Arriva il momento dell’appuntamento più importante per quanto riguarda i club a livello continentale per la Pallanuoto maschile: domani scattano le Final Eight di Champions League in quel di Genova. Italia dunque grande protagonista, anche perché la sfida dei quarti di Finale sarà un derby del Bel Paese tra i campioni d’Italia della Pro Recco e gli eterni rivali dell’AN Brescia. Andiamo a scoprire il ...

Champions League - la Rai sogna un altro scippo a Mediaset : Paolo Rossi. 'Ma c'è un problema...' : Una piccola rivoluzione per il calcio in tv. Paolo Rossi , mitico eroe Mundial azzurro e oggi apprezzato commentatore prima di Sky Sport e ora di Mediaset Premium , sarebbe corteggiato dalla Rai . A scriverlo è Italia Oggi, secondo cui il direttore di Raisport Gabriele Romagnoli vorrebbe portarlo a viale Mazzini affidandogli i ...

Pallanuoto - Len Champions League : Tempesti come Buffon - storia e numeri di un fenomeno : Un mito. Una leggenda. Un fenomeno. Scegliete l'aggettivo che preferite, unito al nome di Stefano Tempesti andrà comunque bene. Basterebbe il suo curriculum a definirlo, in bacheca ha qualcosa come 37 ...

Champions League - ecco il provvedimento contro la Roma : “stop” biglietti per due gare e maxi multa : La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta. Per la seconda partita in cui il club italiano giocherà fuori casa il divieto di vendita dei biglietti è stato differito in un periodo di prova di due anni. La decisione dell’Uefa è arrivata ...

Champions League 2018/2019 - quanto possono guadagnare i club : La partecipazione alla Champions League non è solamente una grande soddisfazione sportiva per società e tifosi , ma anche una notevole opportunità di guadagno per i club partecipanti. La UEFA ha ...

Calcio : squalifica di tre turni per Gianluigi Buffon in Champions League per l’espulsione in Real Madrid-Juventus : “Un essere umano non può fischiare un’uscita di scena di una squadra dopo un episodio stradubbio: altrimenti posto del cuore ha un bidone della spazzatura“, furono queste le parole pronunciate da Gianluigi Buffon (ex portiere della Juventus), nel noto match dell’11 aprile scorso contro il Real Madrid, in Champions League, finito con un cartellino rosso per Gigi e le frasi “poco carine” nei confronti ...

Champions League - arriva la squalifica a Buffon : che batosta! : Gigi Buffon è stato squalificato dopo i noti fatti relativi alla gara tra Real Madrid e Juventus giocata in Champions League La tanto attesa squalifica a Gigi Buffon è arrivata. L’Uefa ha deciso di comminare tre giornate di squalifica da scontare in Champions League al portiere che si appresta a firmare un nuovo contratto col Psg. Questa la decisione del giudice sportivo dell’Uefa dopo i noti fatti seguiti alla gara tra Juventus e ...