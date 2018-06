La Cei chiama a raccolta i cattolici | ' Scendete in campo con i nostri valori'

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Il cardinale #GualtieroBassetti, presiede la Veglia di preghiera per l'Italia: “Abbiamo avuto paura anche della politica,… - bigimauro : RT @ilfoglio_it: Il cardinale #GualtieroBassetti, presiede la Veglia di preghiera per l'Italia: “Abbiamo avuto paura anche della politica,… - laramps : RT @ilfoglio_it: Il cardinale #GualtieroBassetti, presiede la Veglia di preghiera per l'Italia: “Abbiamo avuto paura anche della politica,… - davidefent : RT @ilfoglio_it: Il cardinale #GualtieroBassetti, presiede la Veglia di preghiera per l'Italia: “Abbiamo avuto paura anche della politica,… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) ... come presidente della Cei, e " dopo l'esperienza di questi mesi " lo ripeto con maggiore convinzione: non abbiamo paura della responsabilità politica. Non lo dico perché favorisca l'uno o l'altro ...