huffingtonpost

: La brigata 'lettone' test della fedeltà: con la Nato o con la Russia? - HuffPostItalia : La brigata 'lettone' test della fedeltà: con la Nato o con la Russia? -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Non riusciremo forse a far togliere dall'Europa le sanzioni alla, ma quei soldati impegnati nella "Fortezza Bastiani" del Baltico, almeno quelli possiamo richiamarli a casa. C'è unain Lettonia che può servire al nuovo governo gialloverde per portare a casa due risultati: chiamarsi fuori da una missione ritenuta "inutile" e, al tempo stesso, dimostrare alladi Vladimir Putin che il "governo del cambiamento" ancorerà pure l'Italia all'Alleanza Atlantica, ma con un occhio di riguardo nei confronti di Mosca.Di sanzioni il neo premier Giuseppe Conte sarà costretto a parlare nel vertice dei capi di Stato e di Governo del G7 in Canada. E gli impegni italiani nell'ambito dell'Alleanza Atlantica segneranno altri appuntamenti internazionali cerchiati in rosso nei prossimi trentacinque giorni. Temporalmente è il summit più lontano, ...