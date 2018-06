La Borsa in calo | soffrono i titoli legati al lusso

Borsa : Calo per Milano - in perdita dello 0 - 84% alle 16.00 : TeleBorsa, - Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,84% alle 16.00 e si muove in territorio negativo a 21.566,59 punti.

Borsa Milano chiude in calo - spread sale : ANSA, - Milano, 5 GIU - Giornata sull'altalena per Piazza Affari, nel giorno in cui il Governo ha debuttato al Senato, con il discorso 'programmatico' del premier Giuseppe Conte che non è stato ben ...

Borsa svizzera : apertura in calo : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Parte bene la Borsa di Milano - spread in calo a 220 punti : Nuovi miglioramenti alla Borsa di Milano e sui titoli di Stato della Penisola, alla prima seduta dopo il varo del governo targato Lega e Movimento 5 Stelle. La nascita del nuovo esecutivo ha fatto venir meno lo stallo politico che...

Borsa italiana positiva e spread in calo - focus su UniCredit/SocGen. FTSE MIB +0 - 64% : FT aggiunge però che l'evoluzione della situazione politica in Italia potrebbe determinare un allungamento a circa 18 mesi della tempistica ipotizzata per l'operazione, il che sarebbe peraltro ...

Spread in calo e Borsa in salita. Il governo rassicura i mercati : La conferma che i mercati fossero più spaventati dall'assenza di governo che dal tipo di governo è arrivata oggi. Ieri sera è stato annunciato il nuovo esecutivo italiano e stamattina, subito in apertura, lo Spread Btp/Bund è in netto calo e la Borsa di Milano è in salita. Lo stesso sta accadendo in Spagna, dove è avvenuto il cambio di Premier.Ieri in chiusura lo Spread era a 240 punti, oggi all'apertura era a 218, con il tasso sul decennale ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi dell'1/06/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 4,36 miliardi di euro, in deciso ribasso , -24,96%, , rispetto alla seduta precedente che ...

Spread in calo - Borsa in rialzo : Piazza Affari positiva e Spread in calo dopo l'intesa M5S-Lega che ha portato alla nascita del governo guidato da Giuseppe Conte. Il differenziale fra Btp decennali e Bund tedeschi termina in netto ...