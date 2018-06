Ken Umano con Giacomo Urtis non ho avuto una storia

people24.myblog

: @itsjadespower e intanto ospita Gina Lollobrigida, fa venire due volte Nina Moric, fa fare una settimana nella casa… - itsbacktolouie : @itsjadespower e intanto ospita Gina Lollobrigida, fa venire due volte Nina Moric, fa fare una settimana nella casa… - LadyNews_ : Rodrigo Alves, il Ken umano, accusa Maurizio Costanzo di bullismo - RobertoRho : L'eloquio di #ContePremier ha la stessa naturalezza del Ken umano del Grande Fratello #Camera #Fiduciagoverno #GovernoGialloBlu -

(Di giovedì 7 giugno 2018) “Amiamo uscire, andare a cena insieme, parliamo di viaggi, cultura, chirurgia plastica”. Qualche tempo fa il chirurgoaveva parlato di una passata love story con Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken. Tra i due però, stando al diretto interessato, ci sarebbe solo amicizia: “mi da molti consigli – ha fatto sapere a “Novella2000” – è come un fratello maggiore che si prende cura di me, ed è per questo che lo adoro, ma non abbiamo mai, unad’amore. Mi piace la sua compagnia e mi piacerebbe vederlo più spesso”. Non sa i motivi delle dichiarazioni (“Non lo so, sono molto confuso a riguardo e non capisco perché lo abbia dichiarato proprio alla stampa. Semi vede come un potenziale amante, avrebbe potuto dirmelo di persona o anche al telefono visto che ci sentiamo tutti i giorni”), ma lui è ancora single: “Sono single e sto ...