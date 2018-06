Katy Perry | il cucciolo Nugget stava per morire ma la sua assistente lo ha salvato

Katy Perry hot su Orlando Bloom : la cantante rende pubblico il messaggio che sarebbe dovuto rimanere privato : Katy Perry risponde a Orlando Bloom sui social, il messaggio (che doveva rimanere privato) è sui social Katy Perry manda un messaggio che avrebbe dovuto rimanere privato al suo fidanzato Orlando Bloom, ma che invece tutti hanno potuto leggere. Tra i commenti del trailer del nuovo film dell’attore americano compare una frase hot della cantante che scrive sotto il post: “avrei bisogno di un abbonamento stagionale per quel sedere”. ...

Gaffe di Katy Perry su Instagram sul lato B di Orlando Bloom : il messaggio hot inviato per sbaglio (foto) : La Gaffe di Katy Perry su Instagram diventa virale: la popstar statunitense ha inviato per sbaglio un commento piuttosto piccante sotto ad un post del fidanzato! Attualmente in tour mondiale e quindi distante da Orlando Bloom, Katy Perry sembra sentire parecchio la mancanza del fidanzato, tanto che i due si scambiano commenti sui social network. Il problema sorge nel momento in cui commenti non proprio sobri vengono resi pubblici, per ...

Katy Perry e l’errore hot su Instagram : Avete presente quando per errore sbagliate chat e scrivete una cosa a una persona anziché un’altra? O quando scrivete a qualcuno in un gruppo invece che privatamente come intendevate fare? O, ancora, quando dopo un periodo di allontanamento vi riavvicinate a una persona e vi sentite più desiderosi che mai di urlarle il vostro amore? A Katy Perry è successo un mix di tutte queste cose e lo ha dimostrato su Instagram. LEGGI ANCHECapelli: ...

Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan : Una serata indimenticabile <3 The post Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry a Bologna : il kolossal pop - il ragazzino che gioca a basket sul palco - la bandiera italiana : Arrivo al palasport - all'Unipol Arena di Casalecchio sabato sera, unica data italiana - sul saluto di Tove Styrke, chiedo venia per il ritardo ma la risposta del pubblico al suo «ciao» mi fa pensare ...

Katy Perry - messaggio hot ad Orlando Bloom/ Lo pubblica su Instagram ma doveva mandarglielo privatamente : Katy Perry, messaggio hot ad Orlando Bloom: lo pubblica su Instagram ma doveva mandarglielo privatamente. Intanto ieri sera si è esibito all'Unipol Arena di Bologna(pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Katy Perry sbaglia - il messaggio hot per Orlando Bloom finisce su Instagram. «Ops - volevo mandartelo in privato» : Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme e le cose tra i due, dopo un anno di separazione, sembrano andare a gonfie vele nonostante un allontanamento obbligato: lui impegnato in teatro a...

Katy Perry - che gaffe : il messaggio hot per Orlando Bloom finisce su Instagram. «Ops - volevo mandartelo in privato» : Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme e le cose tra i due, dopo un anno di separazione, sembrano andare a gonfie vele nonostante un allontanamento obbligato: lui impegnato in teatro a...

Katy Perry - CONCERTO A BOLOGNA/ Scaletta e info : il messaggio privato per Orlando Bloom su Instagram : KATY PERRY, CONCERTO all'Unipol Arena di BOLOGNA per l'unica data italiana del tour mondiale: Scaletta, orari e tutto quello che c'è da sapere sull'evento.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:32:00 GMT)

Scaletta di Katy Perry a Bologna il 2 giugno : ultimi biglietti disponibili per l’Unipol Arena - orari - ingressi : Katy Perry a Bologna stasera, sabato 2 giugno, sarà in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'artista sarà nella penisola per una sola tappa del suo tour mondiale, oggi, a Bologna. Per assistere al concerto di Katy Perry a Bologna sono disponibili in prevendita su TicketOne gli ultimi biglietti al prezzo di 98,90 euro per un posto nella tribuna numerata, secondo settore, e al prezzo di 115 euro per un posto nella tribuna numerata ...

Katy Perry ha postato per sbaglio un commento hot su Orlando Bloom : LOL The post Katy Perry ha postato per sbaglio un commento hot su Orlando Bloom appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry a Bologna : la possibile scaletta del concerto all’Unipol Arena : Sabato 2 giugno <3 The post Katy Perry a Bologna: la possibile scaletta del concerto all’Unipol Arena appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry : ecco gli orari e tutte le informazioni utili per il concerto di Bologna : Carichissimi per il 2 giugno! The post Katy Perry: ecco gli orari e tutte le informazioni utili per il concerto di Bologna appeared first on News Mtv Italia.

Capelli : Katy Perry come il Teletubby viola : Gli stravolgimenti di look tra le star non si contano. Ormai con i social sono così repentini, avvengono da un giorno all’altro, che spesso è difficile star loro dietro e intercettarli in tempo. Ma quello recentissimo di Katy Perry non può passare inosservato. Proprio poche ore fa, è apparsa su Instagram con una chioma tutta viola, per rinnovare il suo taglio cortissimo. LEGGI ANCHESette motivi del successo (beauty) di Kylie Jenner Il post ...