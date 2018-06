Kate Middleton | perché Meghan Markle ha bisogno di lei

Kate Middleton scagionata da Instagram - l’abito alle nozze di Meghan non era riciclato : Kate Middleton scagionata. Al matrimonio di Harry e Meghan Markle non ha indossato un abito riciclato. Dunque, nessun affronto alla cognata, nessun scivolone di stile come tutti noi avevamo pensato. alle nozze di Harry e Meghan, Kate si era presentata con un outfit apparentemente color crema, firmato Alexander McQueen, che tutti avevano riconosciuto come lo stesso look sfoggiato dalla Duchessa di Cambridge in altre occasioni ufficiali, tra cui ...

Da Lady D a Kate Middleton - il linguaggio segreto delle borsette reali : A ventun anni dalla sua morte Lady Diana resta un’intramontabile icona di stile. La consapevolezza della sua femminilità e gli amici stilisti che seppero valorizzare la sua figura, crearono il mix perfetto di quella negli anni divenne una vera e propria fashion icon, con i media pronti a rubarne ogni segreto di bellezza. Fonte di ispirazione in quanto a portamento e stile, la principessa di Galles era solita arricchire la sua mise con ...

Meghan Markle - la vera rivale non è Kate Middleton ma Sofia di Svezia : La vera rivale di Meghan Markle non è Kate Middleton, ma Sofia di Svezia, nata Hellqvist e moglie dal 2015 del Principe Carlo Filippo. La bella principessa ha dato del filo da torcere a suo tempo anche alla Duchessa di Cambridge, ma in realtà oggi più di tutte è Meghan a doverla temere. Con Kate fuori gioco per qualche mese, impegnata a fare la mamma dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, Sofia è la rivale diretta della neo-moglie di ...

Meghan Markle e Kate Middleton che lavoro fanno? Lo svela la Royal Family : L'ingresso di Meghan Markle nella Royal Family è stato segnato dall'aggiunta della sua pagina sul sito ufficiale. Ma sempre più spesso, in questi giorni, sono in tanti a interrogarsi sul suo ruolo e ...

Chiara Ferragni - Serena Williams - Kate Middleton/ Così le neo-mamme tornano in forma : Da pochi mesi hanno partorito e già mostrano corpi scultorei, in forma e tonici. I segreti post partum di Chiara Ferragni, Serena Williams e Kate Middleton(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:05:00 GMT)

Da Johnny Depp a Kate Middleton - tutti i gossip del weekend : Un giro del mondo tra le storie più appassionanti del weekend: dall’Arkansas al Mugello, con sosta «obbligata» tra i reali di Londra. I reali? Ridono e fanno smorfie buffe, proprio come noi «umani» Non ci sono solo le immagini perfette di nozze, fidanzamenti e impegni ufficiali, William e Kate e ora anche Harry e Meghan non sono tanto diversi da noi. Guarda le foto. Divertenti! Sfoglia gallery Un ...

Meghan Markle tra le 25 donne più influenti al mondo. Kate Middleton esclusa : Meghan Markle batte ancora una volta Kate Middleton, entrando nella lista delle 25 donne più influenti del mondo. Nemmeno il tempo di diventare Duchessa di Sussex, che l’ex attrice è già stata indicata come una delle personalità più carismatiche degli ultimi anni. Merito della sua vocazione femminista, ma soprattutto della determinazione con cui è riuscita a conquistarsi un ruolo nella Royal Family. Solo qualche anno fa Meghan Markle ...

“Le ha fatto le scarpe”. Meghan Markle ‘contro’ Kate Middleton : la notizia sulle cognate reali è esplosiva : In poco più di un anno l’ex attrice di “Suits”, Meghan Markle, è riuscita a fare breccia nel cuore di Harry il ‘principe’ scapestrato, a farsi accettare dalla Regina Elisabetta II e a conquistare i sudditi della Gran Bretagna. Bella, elegante e moderna, sicura di sé, Meghan si è costruita un’immagine precisa andando a far colpo in mezzo mondo. La ragazza americana, di origini miste, peraltro divorziata, ...

Kate Middleton in maternità fino a ottobre. Per rimettersi in forma : Dall’inizio di aprile Kate Middleton è in congedo maternità. Il terzogenito, Louis, è nato il 23 aprile e la Duchessa di Cambridge intende prendersi alcuni mesi per fare la mamma. Tornerà agli affari della Corona con probabilità a ottobre. Alle donne della Famiglia Reale spettano per legge 26 settimane di congedo, estendibili fino a 52. Lady Middleton ha deciso di sfruttare tutto il tempo necessario per stare coi suoi tre figli, George, ...

Meghan Markle tra le 25 donne più influenti del Regno Unito (e no - Kate Middleton non c’è) : Un nuovo traguardo per Meghan Markle. A due settimane dalle nozze col principe Harry, la duchessa del Sussex entra a far parte di una prestigiosa lista: Vogue Uk l’ha inserita tra «le 25 donne più influenti» sotto il cielo del Regno Unito. L’elenco, definito dal mensile come «uno straordinario cast di donne leader che stanno definendo e ridefinendo il nostro modo di vivere attuale», include personalità dal mondo della politica, della ...

Kate Middleton più potente di Meghan Markle : i loro ruoli a Corte : Kate Middleton e Meghan Markle sono le nuove Lady borghesi della Monarchia inglese. Sposando dei principi, rispettivamente William e Harry, hanno ottenuto il titolo nobiliare di Duchessa, ma tra loro esiste una differenza abissale. Il ruolo di Kate a Corte è molto più importante di quello di Meghan che, se anche cercherà di imporsi, resterà sempre la numero due. Anche il protocollo lo conferma. Lady Middleton è destinata a salire al trono come ...

Kate Middleton e l'abito di Zara da 50 euro/ Foto - il vestito va a ruba - ma gli orecchini costano 150 sterline : Kate Middleton e l'abito di Zara da 50 euro, Foto: la moglie del Principe William è una mamma a tempo pieno e con un outfit normale. Le immagini dal Regno Unito la rendono umana.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:10:00 GMT)

Kate Middleton - all'evento prestigioso con un abito Zara da 49 - 95 euro : Kate Middleton ha stupito tutti presentandosi al Houghton Horse Trials, l'evento più prestigioso nel Norfolk, con un modesto abitino: pagatto solo 39,9 sterline da Zara.,...