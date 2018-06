Karina Cascella attacca Lucia Orlando e Filippo Contri | Non vedo amore tra di

Pomeriggio 5 : Karina Cascella si sfoga dopo le critiche : Karina Cascella criticata dopo Pomeriggio Cinque: lo sfogo Non c’è pace per Karina Cascella. L’opinionista di Pomeriggio 5 continua ad essere criticata sui social. Poche ore fa l’ex protagonista di Uomini e Donne si è sfogata su Instagram, difendendosi. “Mi facessero vedere loro come sono bravi a guadagnare con i social. Finchè avrò il fisico ad accompagnarmi in questa vita mi pubblicherò in costume e come mi pare ...

Pomeriggio 5 : Karina Cascella critica Luigi Favoloso : Karina Cascella a Pomeriggio Cinque contro Luigi Favoloso E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella seconda parte del programma la conduttrice Barbara d’Urso ha parlato del Grande Fratello, invitando per l’occasione le coppie di questa ultima edizione: Matteo e Alessia, Filippo e Lucia. Oltre loro sono stati invitati Luigi Favoloso, Lucia Bramieri e, dulcis in fundo, Karina Cascella. E a far molto discutere sono ...

Pomeriggio 5 - Karina Cascella contro Filippo Contri e Lucia del GF : poi punzecchia Favoloso : Pomeriggio Cinque: Karina Cascella contro Filippo e Lucia del GF e il battibecco con Luigi Favoloso Ospite oggi a Pomeriggio Cinque Karina Cascella non ha certo riservato sconti ai concorrenti appena usciti dal Grande Fratello presenti in studio. Tra le coppie formatesi nella Casa, infatti, l’opinionista sembrerebbe salvare solo Matteo Gentili e Alessia Prete. A […] L'articolo Pomeriggio 5, Karina Cascella contro Filippo Contri e ...

Gf Vip 3 - Francesco Monte - Karina Cascella - Aida Nizar probabili concorrenti? : Quest'edizione del Grande Fratello sta per volgere al termine, ma indubbiamente negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata maggiormente sulla versione 'vip' del programma. Il prossimo autunno, infatti, ci sarà la terza stagione del reality, che dovrebbe essere condotto sempre da Ilary Blasi. Ecco i primi nomi probabili del cast, annunciati da Nuovo Tv.Tra i partecipanti, secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ci ...

Nilufar Addati : Karina Cascella la difende dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: Karina Cascella dice la sua su Nilufar Addati Nilufar Addati, dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne, è diventata la protagonista di numerosi siti di gossip e di polemiche nate sul web. Il motivo? Come ben saprete, l’ex tronista di Maria De Filippi ha ingannato tutto il pubblico di canale 5 per ben tre mesi, intrattenendo una relazione al di fuori delle telecamere durante il suo percorso televisivo. Karina ...

Uomini e Donne - Karina Cascella difende Nilufar Addati : Karina Cascella, nelle scorse ore, ha rivolto un pensiero a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dopo le rivelazioni dell'ultima registrazione in cui l'ex tronista ha ammesso candidamente di aver avuto un accordo segreto con un ex corteggiatore, Stefano: Mi ha colpito molto oggi questo video. Mi ha colpito la tremarella di lei, il braccio del suo fidanzato che teneva stretto, aggrappandosi perché in quel momento aveva paura di tutto. Non ...

Karina Cascella al Grande Fratello : la proposta della D’Urso a Domenica Live : Grande Fratello 16: Karina Cascella concorrente? Karina Cascella farà il GF 16? A sorpresa a Domenica Live arriva la proposta. Barbara D’Urso si rivolge all’ex opinionista di Uomini e Donne con queste parole. “Hai un anno di tempo. Preparati per il mio prossimo Grande Fratello. Ti butto dentro. Voglio vedere che fai l’anno prossimo“. Parole, […] L'articolo Karina Cascella al Grande Fratello: la proposta della ...

Karina Cascella attacca Lucia Bramieri : l’invito di Barbara d’Urso : Lucia Bramieri criticata da Karina Cascella: interviene Barbara d’Urso Lucia Bramieri non ha fatto in tempo oggi a fare il suo ingresso nel salotto di Barbara d’Urso che è stata subito attaccata da Karina Cascella. La bionda opinionista ha infatti affermato che si era meravigliata per il fatto che sia tornata a Domenica Live dopo che, come le avevano segnalato i suoi followers, al Grande Fratello aveva dichiarato di non voler ...

Grande Fratello - Patrizia Bonetti impazzita insulta Karina Cascella : 'Sei la regina del wurstel' : Lite furiosa nello studio di Domenica live tra Karina Cascella e Patrizia Bonetti . Durante il programma si parlava dello scontro di martedì scorso tra la Bonetti e Mariana Falace , concorrente del ...

Karina Cascella si sfoga contro Patrizia Bonetti dopo Domenica Live : Patrizia Bonetti affossata da Karina Cascella dopo Domenica Live Durante a diretta di ieri pomeriggio di Domenica Live Karina Cascella ha duramente criticato l’atteggiamento di Patrizia Bonetti che aveva tenuto dentro la Casa. L’apice della loro lite era arrivato però quando Patrizia stava litigando con la madre di Mariana Falace, contro la quale in diretta martedì scorso aveva urlato di essere una schifosa falsa. ...

Domenica Live : Patrizia fa un’allusione choc a Karina Cascella : Karina Cascella: Patrizia Bonetti la prende in giro a Domenica Live Domenica Live, durante il talk dedicato al mondo del Grande Fratello, ha ospitato Patrizia Bonetti, una delle ultime concorrenti uscite dal reality per il volere del pubblico da casa. Patrizia, durante lo spazio dedicato a lei e al programma che l’ha ospitata, ha avuto modo di confrontarsi con la madre di Mariana, sua acerrima nemica nel reality. Le due hanno avuto un ...

Grande Fratello : Lucia Bramieri si scaglia contro Karina Cascella : Lucia Bramieri parla male di Karina Cascella al Grande Fratello 15 Lucia Bramieri dentro la Casa del Grande Fratello ha espresso il suo negativo parere su Karina Cascella, augurandosi di non incontrare l’opinionista di Domenica Live nel salotto di Barbara d’Urso una volta finita la sua esperienza nel reality. La Bramieri ha infatti affermato che non vorrà assolutamente rivolgere parola ne a Aida Nizar ne alla Cascella durante una ...

Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida - Karina Cascella : “Non basta” : Domenica Live, Karina Cascella contro Baye Dame dopo le scuse alla sorella di Aida Nizar Baye Dame è tornato in tv. Dopo la squalifica al Grande Fratello è stato chiamato da Barbara d’Urso a Domenica Live. Il giovane si è scusato pubblicamente con la sorella di Aida Nizar, arrivata in Italia per difendere la gieffina. […] L'articolo Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida, Karina Cascella: “Non basta” proviene da ...

Karina Cascella alla Cipriani i tuoi attacchi di panico erano finti : Nel salotto di “Domenica Live” l’opinionista Karina Cascella ha infatti messo in dubbio l’autenticità dell’attacco di panico avuto dalla showgirl in Honduras: “Si vedeva che era finto ha insinuato. Una con un attacco di panico non sta come stavi tu, te lo dico io che ne ho sofferto. Tante cose che hai fatto erano ostentate”. Infine Karina ha però riconosciuto che Francesca ha fatto una bella Isola, e che dovrebbe ...