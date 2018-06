Juventus | dal Portogallo | CR7 apre ai bianconeri

Colpo della Juventus femminile - acquistata dal Chelsea bomber Aluko : Colpo di mercato della Juventus women, fresca di scudetto , al primo anno di vita della società, . La società bianconera ha preso dal Chelsea, campione in carica della Super League inglese e ...

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - Sky Sport : "Nessuna novità sulla cessione del Pipita!" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Primavera - diretta Inter-Juventus : formazioni ufficiali e tempo reale dalle ore 18 : TORINO - In palio non ci sarà il settimo scudetto consecutivo che la Juventus ha appena conquistato, grazie anche alla decisiva vittoria in casa dell'Inter durante l'emozionante volata finale contro ...

Gonzalo Higuain sempre più lontano dalla Juventus : 'Sì - mi piacerebbe giocare lì' - è quasi addio : Il futuro di Gonzalo Higuan sempre più lontano dalla Juventus . Il centravanti argentino sarebbe nell'orbita del Chelsea ed è lui stesso a lanciare più di un indizio da Barcellona, ritiro mondiale ...

Marchisio via dalla Juventus / Calciomercato - il Principino vorrebbe rimanere a Torino ma il Monaco... : Marchisio via dalla Juventus, Calciomercato: il Principino vorrebbe chiudere la carriera in bianconero ma il Monaco lo tenta e a Torino non è più indispensabile come una volta.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - il Pipita si sbilancia : "Mi piacerebbe giocare in Premier League" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si parla di un possibile ritorno di Vidal (RUMORS) Video : La Juventus ha intenzione di mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo. La dirigenza bianconera, infatti, vuole rinforzare la linea mediana e ha messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è il primo obiettivo di Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma il presidente della Lazio Claudio Lotito lo valuta almeno cento milioni di euro. Si tratta di una cifra molto alta anche per un club come la ...

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal cda/ Agnelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Buffon - tre giornate di squalifica dall’Uefa/ Stangatina per il portiere Juventus : ora il PSG? : Buffon, tre giornate di squalifica dall’Uefa, Stangatina per il portiere Juventus: ora il PSG? L'estremo difensore ormai ex bianconero, fermato per solo tre partite(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:44:00 GMT)

Juventus - Vidal non chiude al ritorno : “Futuro? Valuteremo…” : Juventus, Vidal- Arturo Vidal rompe gli indugi e si prepara a dire addio al Bayern Monaco in vista dell’imminente estate. Il centrocampista non chiude la porta al ritorno alla Juventus, e ai microfoni di “Fox Sports”, ha fatto il punto della situazione anche sul suo attuale infortunio. “FUTURO? VALUTEREMO” Il cileno ha così commentato: “Quando […] L'articolo Juventus, Vidal non chiude al ritorno: ...

Icardi via dall'Inter?/ L'argentino tra Juventus e Chelsea - novità a breve? (Ultime notizie) : Mauro Icardi lascerà davvero l'Inter nella sessione estiva di calciomercato? L'attaccante argentino è conteso da Chelsea e Juventus ma altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:07:00 GMT)

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Germania : “ecco il colpo per la difesa” : Calciomercato Juventus – La Juventus è scatenata sul mercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra strepitosa per la prossima stagione. Come riportato in precedenza da CalcioWeb grande assalto dei bianconeri per Milinkovic-Savic con l’inserimento di tre contropartite ma non è ancora finita, nelle ultime ore bomba che arriva direttamente dalla Germania. La Juventus infatti sarebbe in pole per Jerome Boateng, difensore ...

Dall'Italia alla Juventus - Mandragora si candida : Non il più semplice di questo mondo, diciamo.

Darmian a un passo dalla Juventus : Per Matteo Darmian alla Juventus siamo arrivati alle ultime formalità . Il giocatore di Legnano è atteso nei prossimi giorni a Torino per sottoporsi alle visite mediche di routine e diventare ...