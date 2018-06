Juve | VAR | Scudetto | riflessioni tra calcio e stato di diritto alla Vanvitelli

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Morata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Alvaro Marata : duello con la Juventus e l’alternativa dei rossoneri è di lusso : Calciomercato Milan – L’ultima stagione non entusiasmante ha convinto il Milan a cambiare strategia sul mercato, previsti pochi innesti ma di un certo spessore. Nelle ultime finestre di mercato si sono rivelate sbagliate le scelte per l’attacco, in particolar modo non è arrivato il top player in grado di fare la differenza, l’uomo più importante è stato Cutrone, un giovane esploso nell’ultima stagione ma che ha ...

Juventus - brutto smacco all’Inter : i bianconeri hanno un asso nella manica per arrivare a Cancelo : La Juventus punta con decisione su Joao Cancelo, i bianconeri hanno un asso nella manica per arrivare all’esterno portoghese del Valencia Niente riscatto, l’Inter ha deciso di rinunciare a Joao Cancelo non pagando la cifra di 35 milioni entro la giornata di ieri. L’esterno portoghese torna dunque al Valencia, che potrà adesso mettere all’asta il proprio gioiello ad un prezzo maggiorato vista l’ottima stagione in ...

Juventus donne giocherà la Champions a Novara : La Juventus giocherà a Novara, allo stadio ‘Silvio Piola’, le partite casalinghe della prossima stagione di Champions League donne. Proprio a Novara, dieci giorni, fa la squadra bianconera ha vinto il suo primo scudetto battendo il Brescia nello spareggio. L'articolo Juventus donne giocherà la Champions a Novara sembra essere il primo su CalcioWeb.

La Juventus Femminile giocherà la Champions League a Novara : Sara Gama e compagne giocheranno le gare europee della prossima stagione nell'impianto piemontese da 18 mila posti L'articolo La Juventus Femminile giocherà la Champions League a Novara è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

De Laurentiis show sul Var : “vi svelo cosa va fatto per evitare che si pari sempre di favori alla Juve” : De Laurentiis è tornato ad affrontare il caldissimo argomento Var, uno strumento che ha diviso tutti i componenti della Serie A, una novità che ha “sconvolto” il calcio Quest’oggi è andato in scena “Generazione Var, frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini”, evento organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra gli ospiti presenti in aula, c’era anche il presidente del ...

Napoli - De Laurentiis : 'Così il Var lascia ancora la dietrologia sui vantaggi alla Juventus' : ROMA - De Laurentiis traccia un bilancio del Var e indica la strada che secondo lui dovrebbe seguire la classe arbitrale dalla prossima stagione. ' Nel calcio si è quasi tutti Ponzio Pilato - dice il ...

Heysel 33 anni dopo - la Juve ricorda : 'Impossibile trovare un senso per quella tragedia' : Capire come in un battito di ciglia una serata di festa si sia trasformata in una delle più immani tragedie della storia dello sport, come una notte di pallone, palpitazione, sorrisi e lacrime, ...

Juve : via un big - al suo posto chi può arrivare? Video : L'estate è alle porte e con essa il Calciomercato è un vero e proprio vulcano sempre attivo dal quale giungono notizie sempre aggiornate ed importanti. Questo è il periodo nel quale le trattative vengono imbastite, sviluppate e chiuse per regalare nuovi calciatori ai club ed allo stesso tempo, accendere la fantasia e la voglia di vincere dei tifosi. Alla Juve queste operazioni vengono preparate con grande attenzione, da una dirigenza molto ...

Collina : "Real-Juve? Non era un rigore da Var. In Champions è ancora presto" : Per ora niente Var in Champions League . È quanto ammesso da Pierluigi Collina , il capo degli arbitri della Uefa, dopo le diverse recriminazioni di Juventus e Roma. Tutto sulla Var ' La competenza ...

Real campione - Collina : 'Rigore contro la Juve? Assegnato anche con il Var' : Il Real Madrid ha vinto la Champions League per la terza edizione di fila. Ma anche dopo la conquista de "La 13" , la 13esima coppa dalle grandi orecchie vinta dalle merengues , contro il Liverpool si ...

Rizzoli : 'Inter-Juve? Orsato non è stato all'altezza. Vecino? Il Var ha agito bene' : PROPOSTO MODIFICHE - 'Il protocollo della Var è Mondiale e quindi ci atteniamo rigorosamente a quello perché è giusto che il campionato italiano sia uguale a quello di tutto il resto del mondo. Certo,...

Collina : 'Real-Juve? Non era un rigore da VAR. In Champions è ancora presto' : Var in Champions? Non è ancora il momento. Si può riassumere così il pensiero di Pierluigi Collina, il capo degli arbitri della Uefa. L'ex direttore di gara italiano spiega anche i motivi per i quali, ...

Collina : 'Benatia-Vazquez? Il Var in Real-Juve avrebbe confermato il rigore' : NO IN CHAMPIONS - 'Ora il VAR sarà alla Coppa del Mondo , una competizione che si gioca tutta nello stesso paese, con la stessa produzione televisiva. Se guardiamo alla Champions, si gioca in molti ...