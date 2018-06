Juve | sì a Higuain in Premier League | ma solo se arriva Lewandowski

Scambio Icardi-Higuain? Quelle mosse di Juve e Inter : L'asse Juventus-Inter è bollente. A rivelarlo è il quotidiano sportivo Tuttosport . In prima pagina infatti riporta la svolta nello Scambio che porterebbe a Torino l'attaccante Mauro Icardi e a Milano ...

Juve-Inter : due sì a Icardi per Higuain : Il mercato in attacco della Juventus ruota attorno a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è in vendita (base d'asta 60 milioni di euro) e strizza l'occhio alla Premier League inglese. --LONDON CALLING - Sulle sue tracce c'è il Chelsea, che non ha ancora preso una decisione sull'allenatore. A oggi in panchina c'è ancora Antonio Conte (che sogna il Real Madrid), ma non è ancora tramontata la trattativa con Maurizio Sarri, nonostante le ...

Calciomercato Juventus - Icardi per Higuain e soldi : primi sì : Se mi piacerebbe giocare in Premier League? Certo, è il campionato più bello del mondo e mi piacerebbe giocarci'

Juventus - le ultime su Higuain : i bookmakers hanno le idee chiare : Il futuro è alla Juve, ma se proprio dovesse andar via gli piacerebbe giocare in Premier League. Detto, fatto: i bookmaker hanno preso alla lettera le dichiarazioni di Gonzalo Higuain, rilasciate nel ritiro dell’Argentina a Barcellona: “Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juventus, mia figlia per adesso crescerà a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League”. Snai ha aperto le scommesse sul futuro del Pipita e le quote ricalcano ...

Gonzalo Higuain sempre più lontano dalla Juventus : 'Sì - mi piacerebbe giocare lì' - è quasi addio : Il futuro di Gonzalo Higuan sempre più lontano dalla Juventus . Il centravanti argentino sarebbe nell'orbita del Chelsea ed è lui stesso a lanciare più di un indizio da Barcellona, ritiro mondiale ...

