Juve | non solo Golovin | i talenti da prendere prima del Mondiale

Juventus - Allegri non si muove : si pianifica il futuro insieme : I bianconeri fanno muro per il tecnico livornese, corteggiato dal Real Madrid. Intanto, Perin è a un passo: Marotta e Preziosi ne hanno parlato anche stamani

Juventus - Perin : “Juve? Non mi sbilancio”. Fissate le visite mediche di Emre Can : Juventus, Perin- Mattia Perin, intervistato ai microfoni della “Rai Sport”, ha preferito non sbilanciarsi in vista del suo prossimo futuro in bianconero. “NON VOGLIO SBILANCIARMI…” Il portiere ha così commentato: “Juventus? Non mi voglio sbilanciare, ne stanno parlando le due società, non c’è stata alcuna firma. Oggi ero il portiere della Nazionale, dispiace aver subito […] L'articolo Juventus, Perin: ...

Juventus - Vidal non chiude al ritorno : “Futuro? Valuteremo…” : Juventus, Vidal- Arturo Vidal rompe gli indugi e si prepara a dire addio al Bayern Monaco in vista dell’imminente estate. Il centrocampista non chiude la porta al ritorno alla Juventus, e ai microfoni di “Fox Sports”, ha fatto il punto della situazione anche sul suo attuale infortunio. “FUTURO? VALUTEREMO” Il cileno ha così commentato: “Quando […] L'articolo Juventus, Vidal non chiude al ritorno: ...

Calciomercato - Juventus-Morata cena social : 'Certi amori non finiscono' : "Certi amori non finiscono" con tanto di cuore finale. Il testo del messaggio Instagram pubblicato sul profilo ufficiale di un ristorante di Torino ha scaldato i cuori dei tifosi bianconeri: in foto, ...

Juventus-Morata - lo spagnolo allo scoperto : “Ritorno? Ancora non so nulla…” : Juventus-Morata- Alvaro Morata, avvistato a Torino nelle scorse ore, ha colto l’occasione per sottolineare il motivo del suo arrivo in città, mettendo fine alle ipotetiche voci di un summit di mercato con la dirigenza juventina. L’attaccante spagnolo, ai microfoni di “TuttoSport“, ha sottolineato di essere a Torino per una festa di compleanno e per le […] L'articolo Juventus-Morata, lo spagnolo allo scoperto: ...

Calciomercato Inter - Joao Mario : 'Non torno. 45 milioni? Li valgo. E direi di no a Juve e Milan' : Joao Mario: "Idee chiare, non torno all'Inter" Joao Mario poi aggiunge: "La Premier League è un altro mondo. E la mia non è rabbia: prendo atto della situazione al netto dell'anno e mezzo trascorso a ...

Mercato - ag. Cristante : 'In settimana la sua decisione. Non ci sono solo Juve e Roma' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Dopo Coric e Marcano, Monchi vorrebbe fare il tris con Bryan Cristante. L'agente del centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale, Giuseppe Riso , ha parlato oggi a RMC Sport del futuro del suo assistito: 'Penso che in settimana dirà all'Atalanta la scelta che ha fatto. Juve o Roma? sono più di due le squadre che lo vogliono. Credo che sia arrivato il momento di ...

Perin : "Con la Juve non è ancora fatta. Balotelli? Lasciamolo in pace" : Mattia Perin è un nome caldissimo di questa estate italiane appena agli inizi. E' in lizza per raccogliere l'eredità di Gigi Buffon in Nazionale e sta per passare alla Juventus, argomento su cui però ...

Real Madrid-Juventus - Collina allontana le polemiche : “Oliver non era inesperto” : Non si placano le polemiche sulla gara di ritorno dei quarti di Champions League tra Real Madrid e Juventus ed in particolar modo sull’arbitraggio di Oliver. Il responsabile della commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina in un’intervista rilasciata a Sky parla delle ragioni della scelta: “L’arbitro di Real-Juve? Oliver non era certo inesperto… Francamente io non credo di dover replicare, credo di dover fare ...

Juve : Alex Sandro non lascia - vicino al rinnovo Video : Sembrava ormai prossimo alla partenza verso altri campionati, invece pare che i bianconeri siano riusciti a convincerlo a tornare sui suoi passi. In ballo un possibile rinnovo contrattuale importante, non solo nelle cifre ma anche nella durata complessiva del possibile prolungamento del rapporto tra le due parti. Il brasiliano pare ormai ad un passo dal rinnovo con la Juventus Il lavoro di Marotta e Paratico è stato lungo e laborioso, ma pare ...

Juventus - Morata e Martial non tramontano : TORINO - Le voci sull'avvicinamento della Juventus a Mauro Icardi continuano a circolare, nonostante le smentite, e il rumore provocato dal nome del centravanti interista sta relegando nel silenzio l'...

Juventus “restauro” sì - ma non troppo : Chiellini e Barzagli verso il rinnovo : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si apprestano a rinnovare i rispettivi contratti con la Juventus al termine dell’ennesima stagione ricca di successi Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si apprestano a rinnovare i rispettivi contratti con la Juventus. Il club bianconero ha dichiarato, per bocca dei suoi dirigenti, di voler svecchiare la rosa, ma ciò avverrà in maniera graduale. Fuori Buffon, Asamoah e Lichtsteiner dentro qualche ragazzo ...