Juve | Douglas Costa è tutto tuo | riscattato dal Bayern per 40 milioni

Calciomercato Juventus - ufficiale il riscatto di Douglas Costa [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus, ufficiale il riscatto di Douglas Costa – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del ...

Juventus/ Conte e Douglas Costa hanno capito : essere bianconeri conviene di più : TIO PEPE analizza il momento storico della Juventus, facendo un tuffo nel passato e ricordando l'estate in cui Antonio Conte restituì ai bianconeri il suo ruolo da grande protagonista(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:25:00 GMT)

Juve - gli occhi di Mourinho su Douglas Costa. E per Alex Sandro è cosa a due col Psg : Il Manchester Utd mette nel mirino i due Juventini: Marotta fa muro sull'ex Bayern, considerato incedibile

Calciomercato Juventus - offerta per Douglas Costa? Ecco le cifre Video : In casa Juventus potrebbero esserci delle importanti cessioni in questa sessione di Calciomercato estivo. Dalla Gran Bretagna arrivano interessanti notizie per quanto riguarda il Manchester United; il club britannico, infatti, ha messo nel mirino Douglas Costa, certamente uno dei migliori calciatori della Juventus nella stagione appena passata. Il tecnico dei Red Devils, José Mourinho, ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per ...

Marotta 'Perin e Darmian da Juventus'. Ma il riscatto di Douglas Costa blocca i grandi colpi : TORINO - Trattative reali, suggestioni e fantamercato: Giuseppe Marotta mette ordine dopo il passaggio del tornado di voci, nato lunedì in occasione dell'incontro tra la dirigenza bianconera e Max ...

Juve : non solo Mandzukic - in vendita anche Higuain e Douglas Costa : La nascita della piccola Alma e la convocazione per i Mondiali di Russia. E' un momento di grande felicità per Gonzalo Higuain, ma il "Pipita" è diventato all'improvviso un uomo mercato. Dopo la ...

Juventus - Douglas Costa posta una bara con la scritta Insigne. Il Napoli replica 'Inaccettabile' : ROMA - Il confronto tra Juventus e Napoli non si è chiuso con l'assegnazione dello scudetto ai bianconeri. Dopo le polemiche seguite ad alcune decisioni arbitrali che hanno caratterizzato il momento ...

Bara per Insigne postata da Douglas Costa/ Video - Napoli indignato con la Juventus : “Atteggiamento vergognoso" : Bara per Insigne postata da Douglas Costa, Video, Napoli indignato con la Juventus: “Atteggiamento vergognoso e offensivo di alcuni giocatori bianconeri". Scoppia la querelle(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:34:00 GMT)

WWE A Torino – Jinder Mahal e Bayley fanno visita alla Juventus : risate e divertimento con Dybala e Douglas Costa [GALLERY] : La WWE fa tappa a Torino! Jinder Mahal e Bayley fanno tappa a Vinovo per far visita al centro sportivo della Juventus: Dybala e Douglas Costa pronti ad accogliere le due stelle del wrestling La WWE fa tappa a Torino con il suo consueto tour europeo. Nelle ore precedenti allo show, le stelle del wrestling americano sono solite visitare la città come turisti ed essendo a Torino, era immancabile la visita al centro sportivo della Juventus. Jinder ...

Juve - i protagonisti della cavalcata tricolore : sua maestà Buffon - Douglas è un alieno : Impossibile scegliere un uomo copertina, perché si sono presi tutti un pezzo di scudetto, e la differenza l'ha fatta ancora una volta il gruppo. Il settimo consecutivo è l'ultimo trofeo sollevato da ...

Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto : Douglas Costa MVP - Higuain decisivo : Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:14:00 GMT)