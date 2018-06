Juve | 40 milioni per il riscatto di Douglas Costa

Juve - offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : 70 milioni + Rugani - Lotito dice no : Il presidente della Lazio ha respinto l'offerta dei bianconeri: per meno di 150 milioni il serbo resta a Roma

Calciomercato Juventus - è fatta per Perin : operazione da 15 milioni. Firmerà per 4 anni : Mattia Perin è praticamente il nuovo portiere della Juventus, accordo concluso e ultimi dettagli limati tra Juventus e Genoa, che incasserà dodici milioni di euro più tre di bonus. Quattro anni di ...

Rai : il Napoli prova a strappare Darmian alla Juve - offerti 18 milioni allo United : Il collega di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: 'Poche ore fa il Napoli ha offerto 18 milioni di euro al Manchester United per Darmian, perché ha saputo che la Juve è ferma a 13 milioni, ...

Champions '18-'19 - i premi. Juventus : già sicuri 50 milioni : L'Uefa ha comunicato i dettagli sulla distribuzione dei premi ai club che parteciperanno alle prossime Champions, Europa League e Supercoppa. Come anticipato un paio di mesi fa dalla Gazzetta, si ...

Calciomercato Inter - Joao Mario : 'Non torno. 45 milioni? Li valgo. E direi di no a Juve e Milan' : Joao Mario: "Idee chiare, non torno all'Inter" Joao Mario poi aggiunge: "La Premier League è un altro mondo. E la mia non è rabbia: prendo atto della situazione al netto dell'anno e mezzo trascorso a ...

Mercato - Juventus a un passo da Perin. Qatar - follie per Zidane : 50 milioni all'anno : ROMA - E' ormai fatta per il passaggio di Mattia Perin alla Juventus. Il portiere del Genoa si giocherà il posto con Szczesny e, dal ritiro della Nazionale , per uno scherzo del destino proprio a ...

Martedì si chiude per Perin : sarà Juventus per 15 milioni : TORINO - Mattia Perin lunedì sera giocherà la sua prima partita allo Stadium da 'juventino'. Italia-Olanda sarebbe dovuta essere la gara d'addio alla maglia azzurra di Gigi Buffon . Diventerà invece ...

Juventus - prima offerta per Milinkovic-Savic : Lotito dice no ad 80 milioni : Juventus- prima folle offerta della Juventus nei confronti della Lazio per Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero avrebbe inoltrato un’offerta ufficiale da 80 milioni di euro. Secco “no” da parte di Lotito. Il presidente biancoceleste ha più volte sottolineato che il giocatore non si muoverà da Roma neanche […] L'articolo ...

Juventus - spunta lo scambio clamoroso con l'Inter : Icardi per Higuain più 50 milioni di euro : Il futuro di Mauro Icardi potrebbe passare da Torino, sponda Juventus. Secondo il Corriere della Sera, l'Inter e il club juventino sarebbe in corso una trattativa per uno scambio clamoroso: l'...

