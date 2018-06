Joe Formaggio condannato per incitamento all’odio razziale

blogo

: RT @isentinelli: Joe Formaggio dovrà pagare un risarcimento danni di 12mila euro e le spese legali alle associazioni di Milano Avvocati per… - patty65g : RT @isentinelli: Joe Formaggio dovrà pagare un risarcimento danni di 12mila euro e le spese legali alle associazioni di Milano Avvocati per… - gattorosarosa : RT @isentinelli: Joe Formaggio dovrà pagare un risarcimento danni di 12mila euro e le spese legali alle associazioni di Milano Avvocati per… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il Tribunale civile di Milano haJoe, sindaco di Albettone, piccolo Comune in provincia di Vicenza, a pagare 12mila euro di risarcimento danni alle associazioni "Avvocati per niente" e "Associazione studi giuridici sull'immigrazione", che l'avevano denunciato per alcune frasi pronunciate nel corso del programma "La Zanzara" di Radio 24. Le frasi incriminate sono citate nella sentenza emessa ieri pomeriggio: "Non vogliamo extracomunitari. Qua non vogliamo nessuno che venga a rompere i cog**oni". Davanti all'ipotesi che il Prefetto di Vicenza potesse disporre il trasferimento nel suo Comune di un gruppo di richiedenti asilo,non utilizzò mezzi termini: "O le muriamo o le riempiamo di merda; dimmi cosa viene a fare un immigrato ad Albettone che rischia la pelle. Lo devono capire che siamo razzisti".Poi aggiunse un'altra perla da razzista conclamato: "le ...