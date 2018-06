J-Ax per Bulli fuorilegge | l’incontro con gli studenti a Novara contro il bullismo | “Non

Cyber Bullismo : migliorare la reputazione sul web per salvare vite : Un'attività che viene svolta da aziende specializzate e che permette anche di salvare vite: la cronaca degli ultimi mesi ha più volte raccontato di storie tragiche di ragazzi e ragazze che, a causa ...

MyTutela - l'app per difendersi da stalker e bulli : Un'app italiana permette di raccogliere le evidenze digitale di reati di cybercriminalità per proteggersi dagli stalker, anche e soprattutto durante un processo. Telefonate, messaggi, chat, foto, video. Ogni informazione...

Alba parietti : "Continuamente bullizzata per la mia bocca. E me ne frego. Ammettere di essermi rifatta un grande errore" : Alba parietti è forse la più irrequieta showgirl italiana. Nella sua carriera ha fatto televisione (tanta), ha recitato (parecchio) e cantato (non troppo, e con fortune alterne). Ha anche scritto due libri, si è fidanzata molteplici volte (sempre davanti ai riflettori), e sposata una sola (con Franco Oppini, nel 1981). Nata a Torino – è stata compagna di asilo, elementari e medie di Marco Travaglio: "Vivevamo ...

Ex vittima di bullismo mette ko rapinatori/ Vimodrone - 17enne esperto di arti marziali per combattere angherie : Ex vittima di bullismo mette ko rapinatori: è accaduto a Vimodrone, dove un 17enne ha messo in fuga due banditi grazie alle arti marziali imparate per contrastare le angherie subite(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:52:00 GMT)

Ex vittima di bullismo mette ko i ladri grazie alle arti marziali imparate per "battere" i bulli : A dieci anni, all'ultimo anno delle scuole elementari, aveva soltanto nove e dieci in pagella. E per quello i suoi compagni di classe avevano deciso di metterlo nel mirino. Lui, con quel carattere schivo e timido, sopportava in silenzio le botte...

Napoli - nuovo modello educativo per combattere bullismo a scuola : "Non bisogna determinare con atteggiamenti e comportamenti fatti incresciosi di cronaca e si può fare con istruzione, conoscenza e senso di responsabilità e lo devono fare tutte le istituzioni, ...

Cibo Nostrum : la natura come maestra di vita per affrontare il cyberbullismo : Ultimo giorno di Cibo Nostrum – kermesse taorminese organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi per celebrare le eccellenze agroalimentari italiane – che quest’anno si è arricchita della partnership del Moige, Movimento Italiano Genitori, a cui saranno devoluti parte degli incassi per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo. E proprio alla lotta contro il cyberbullismo è dedicato “Sinergia”, il dessert ...

Contratto Lega-M5s - poco spazio per il digitale e anche qualche gaffe 'Confonde cybersecurity e cyberbullismo' : Alcune sono condivisibili, altre non sono realizzabili in un'economia di mercato', spiega Stefano Quintarelli , tecnologo , uno dei padri della internet commerciale in Italia , si è occupato di ...

Lombardia : De Corato - progetti con scuole per contrastare bullismo (2) : (AdnKronos) - L'educazione al rispetto delle differenze in ambito scolastico è invece al centro dell'altra delibera approvata (in attuazione dell'articolo 6 della Legge regionale 24 del 6 novembre 2017) sulle misure di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e per la formazione e ricerca nell

Lombardia : De Corato - progetti con scuole per contrastare bullismo : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Realizzare interventi di prevenzione e contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti in un 'Hackaton'. E' questo l'obiettivo della prima delle due delibere approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore

Bullismo - 12enne pestata da 4 compagne per aver difeso amica nel Reggiano : Dodicenne pestata da quattro ragazze che l'hanno accerchiata, le hanno tirato i capelli e poi l'hanno colpita con pugni alle spalle. È l'ennesimo episodio di Bullismo avvenuto in poche settimane a ...

Dal Lions Club di Saluzzo-Savigliano un aiuto concreto per conoscere e combattere il bullismo nelle scuole : Nell'anno del centenario dei Lions, associazione di volontariato con più di un milione di soci in tutto il mondo, questo storico ed importante Club del territorio, attivo dal 1963 con oltre 50 soci, ...