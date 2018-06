J-Ax | ' Come Bob Marley ha messo il sole dentro la musica'

Veronica Satti/ Bobby Solo canta alla figlia : "Passano i tuoi sogni Come i giorni" (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:20:00 GMT)

Ciao - Bomber… Bobo Vieri - quella foto rubata che “stravolge” la sua vita. Nulla sarà più Come prima : Avete presente Bobo Vieri? Che bomber. Sì, lo conoscono tutti con questo appellativo e no, non c’entra solo il pallone e i gol effettivamente segnati. Se Vieri viene chiamato Bomber è per via di tutte le donne che ha avuto nella sua vita. Donne di cui Vieri parla nel libro “Chiamatemi bomber”. “E poi molte delle donne con cui sono stato – e neppure può immaginare quanti e quali – non hanno voluto che facessi il loro ...

Kathleen Kennedy : «Voglio fare la differenza - Come mio padre Bob» : Quando Kathleen parla di suo padre, Robert Kennedy, il senatore americano assassinato 50 anni fa, le si strozza la voce e gli occhi brillano di una nostalgia contagiosa. Sessantasei anni, la maggiore degli 11 figli del fratello di John è una donna gentile ed elegante che porta per il mondo la sua esperienza di donna impegnata nel sociale e nell’inclusività. L’ex vice governatrice del Maryland, prima donna nella storia, e vice ...

VASCO ROSSI - “NON STOP TOUR”/ “Faccio Come Bob Dylan - non smetterò mai : Il rock italiano sono io” : Ultime prove prima dell'inizio del nuovo tour di VASCO ROSSI che, promette, non finirà mai: "voglio fare come Bob Dylan, un tour senza fine". Un esempio modesto(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:13:00 GMT)

Boban : “ecco Come cambia il Mondiale per club” : Il Mondiale per Club cambia volto: dal 2021 il torneo sarà disputato ogni quattro anni e allargato a 24 squadre (suddivise in otto gironi da 3 e successiva fase ad eliminazione diretta) per un totale di circa 30 partite in calendario. La novità è stata presentata a Inter e Milan dal vicesegretario generale della Fifa Zvonimir Boban, oggi a Milano. Una giornata iniziata con la visita ad Appiano Gentile, dove l’ex centrocampista croato ha ...

Bobby Solo - parla la mamma di Veronica : “Ho paura di Come possa reagire” : La versione di Mimma, mamma di Veronica, alla diatriba che vede contrapposta la figlia Veronica e l’ex compagno Bobby Solo. In settimana Bobby Solo aveva risposto attraverso un settimanale alla figlia Veronica Satti, neo concorrente del Grande Fratello che prima di entrare nella casa di Cinecittà aveva espresso il desiderio di ricongiungersi con il padre, che da 15 anni non vede. “Sono contento se mia figlia Veronica ottiene ...

Fifa 18 : attivate le sfide creazione rosa della Liga e della A-League. Griezmann e Bobò Come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 6 aprile le sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Liga spagnola e la A–League australiana I premi finali che si ottengono per il completamento di ciascuno dei gruppi di sfide sono rispettivamente: Griezmann, nella versione SBC con valutazione 92 + 22.500 crediti per la BundesLiga Bobò, nella versione SBC […] L'articolo Fifa 18: attivate le sfide creazione rosa ...

Come Kabobo - ventenne nigeriano terrorizza i passanti col machete : arrestato in stato confusionale : Minuti di panico nel varesotto, nei pressi della stazione ferroviaria di Busto Arsizio: un ventenne nigeriano , già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia insieme ai carabinieri ...