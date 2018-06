Iva | primo test per il governo Allarme dei commercianti | Di Maio | ' Non aumenterà'

Sampdoria - arrIva il primo acquisto dell’estate ed una nuova idea per l’attacco : tutti i dettagli : Sampdoria scatenata sul mercato, arriva il primo acquisto del club del patron Ferrero ma non è certo finita qui: i dettagli La Sampdoria si appresta ad ufficializzare il primo colpo dell’estate. Si tratta, secondo quanto rivelato dall’Ansa, di Omar Colley, difensore del Genk. Il calciatore si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club doriano, ed il Genk incasserà circa 8 milioni dall’operazione di mercato. Oltre al ...

Sabato il primo "Rometta City FestIval" : Spettacoli dal vivo, parco giochi per bambini, laboratori creativi, negozi aperti con magnifiche promozioni ed ospite d'eccezione il Mercato di Forte dei Marmi animeranno per tutta la giornata di ...

Calciomercato Genoa - arrIva il primo il centrocampista per Ballardini : Calciomercato Genoa – Il Genoa è rimasto letteralmente stregato dal centrocampista del Venezia Leo Stulac, si tratta di una richiesta da parte di Ballardini che ha visionato il calciatore in diverse occasioni. In particolar modo in centrocampista sloveno è stato grande protagonista nella gara dei playoff contro il Perugia con un gol fantastico, da qui la decisione del Genoa di affondare il colpo. La trattativa è ben impostata e potrebbe ...

Mercato : primo colpo Mourinho - dallo Shakhtar arrIva Fred : Secondo Sport.es l'estremo difensore avrebbe accettato l'offerta di De Laurentiis, nelle casse tedesche 25 milioni di euro. Più economico il percorso che porta ad Andriy Lunini degli ucraini dello ...

ArrIva il primo robot insetto senza fili : Realizzato il primo robot insetto senza fili. Si chiama robotFly ed è pesante poco più di uno stuzzicadenti. Ha un mini cervello che comanda le ali.

Zamp Art : a Messina il primo festIval 'con la coda' : Di seguito il calendario degli eventi in programma durante la giornata: -"Selfie a Sei Zampe": esposizione fotografica dei maggiori esponenti del mondo dell'Arte e dello spettacolo immortalati con i ...

Agli Open d'Italia arrIva il primo bogey per Molinari : Dopo 85 buche senza errori , tra Wentworth, dove ha trionfato nel BMW PGA Championship, e Soiano del Lago, è arrivato il primo bogey di Francesco Molinari nel terzo giro della 75ª edizione dell'...

Inter - arrIva il primo rifiuto sul mercato Video : Una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, chiamata a rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista della prossima stagione, con i nerazzurri che parteciperanno alla Champions League grazie al successo nell'ultima giornata di campionato allo stadio Olimpico contro la Lazio per 3-2, che ha segnato proprio il sorpasso ai biancocelesti in classifica in ...

Roma - il primo colpo è Ivan Marcano : domani le visite mediche : Ivan Marcano è un nuovo calciatore della Roma, il difensore ha lasciato il Porto per approdare alla corte di mister Di Francesco Ivan Marcano è arrivato a Roma. Il difensore spagnolo, svincolatosi dal Porto, è sbarcato nella Capitale nel tardo pomeriggio per la firma del contratto con la Roma. Al suo arrivo a Fiumicino, Marcano è stato fotografato con una sciarpa giallorossa al collo con su scritto: ‘Io ci sono, in mezzo ai ...

Primo premio a livello nazionale per il Liceo "C. Troya" di Andria nella rassegna "FestIval Teatro-Scuola" : Il Festival Teatro Scuola, nato nel 1998, offre agli studenti-attori delle scuole partecipanti la possibilità di mettere in scena i loro spettacoli nel teatro all'aperto "Belluscio" di Altomonte, ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro e Valentina PIvati : primo selfie e dichiarazioni di coppia : Di Mariano Catanzaro e Valentina Pivati del trono classico di Uomini e Donne si sono perse completamente le tracce subito dopo la scelta/non scelta di qualche giorno fa. La neo coppia, forse, si è presa del tempo per metabolizzare quanto accaduto dentro e fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi e vivere alla luce del sole un sentimento allo stato primordiale.prosegui la letturaUomini e Donne, Mariano Catanzaro e Valentina ...

Parma - arrIva Balotelli : primo colpo per la Serie A : Parma, arriva Balotelli- Mario Balotelli al Parma? Sì, si può. Mino Raiola, noto procuratore del giocatore, è stato avvistato in città. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta di Parma“, l’ex attaccante di Milan e Inter potrebbe vestire la maglia del Parma in vista della prossima stagione. primo RINFORZO PER LA Serie A Mario Balotelli sarebbe […] L'articolo Parma, arriva Balotelli: primo colpo per la Serie A proviene ...

“L’americano” di Massimiliano Virgilio arrIva in Cina : è il primo italiano dopo Saviano e Ferrante : “L’americano” ha oltrepassato i confini nazionali: l’ultimo romanzo di Massimiliano Virgilio è stato tradotto in cinese, divenendo uno dei pochi titoli, dopo quelli di Saviano e della Ferrante, ad arrivare fino in Oriente.Continua a leggere

Tracklist del primo album di Carmen Ferreri - La complicità arrIva il 1° giugno (cover) : Il primo album di Carmen Ferreri è finalmente ufficiale. La giovane cantante di Amici di Maria De Filippi è pronta al suo debutto con un disco che s'intitolerà La complicità, atteso per il 1° giugno. L'album arriva quindi a un passo dalla finale del programma, alla quale non sappiamo ancora se la giovane artista sia chiamata a partecipare. Il verdetto sarà pronunciato il 27 maggio, in occasione della semifinale a 5 che determinerà coloro che ...