Iva | la promessa di Di Maio | Non aumenterà | disinnescheremo le clausole

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : estate d'amore per la dama? ArrIva la sua promessa ai fan (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani è pronta a godersi la sua estate, forse d'amore, e fa una promessa ai tanti fan su Facebook(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 07:35:00 GMT)