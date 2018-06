Italia terza in Ue per uso cannabis

: #Putin ha espresso l'idea che un'eventuale Terza Guerra Mondiale rappresenterebbe la fine della civiltà, citando un… - sputnik_italia : #Putin ha espresso l'idea che un'eventuale Terza Guerra Mondiale rappresenterebbe la fine della civiltà, citando un… - riccardo_fra : È stata una grandissima emozione per me, in un’indimenticabile piazza tricolore, fare due storici annunci: l'Italia… - AnnaAscani : Gli sfascisti governeranno un Paese del G7, la terza economia d’Europa. Non potremo accontentarci di avere ragione… -

L'in Europa per il consumo die quarta per quello di cocaina: è quanto emerge dai dati dell' Agenzia europea delle droghe. Stabile nella Ue l'uso di(24 mln di adulti nel 2017) e segni di aumento per la cocaina (3,5 milioni). Nel nostro Paese fa uso diil 20,7% dei giovani, mentre il tasso sull'arco della vita sale al 33,1%, dopo Francia e Danimarca (41,4% e 38,4%). Consuma cocaina l'1,9% dei giovani, ma sull'arco della vita si arriva al 6,8%.(Di giovedì 7 giugno 2018)