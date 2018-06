' Italia nella Nato ma dialoghiamo con la Russia' | Di Maio

Di Maio : Italia nella Nato ma non saremo supini a volontà altri : Roma, 7 giu. , askanews, - L'Italia resta un alleato degli Stati Uniti e il Governo "vuole lasciare l'Italia negli accordi e nelle alleanze" tradizionali. "Restiamo nella Nato e alleati degli Stati ...

C'è un pizzico d'Italia nella Russia pronta ad aprirsi al mondo : Ansaldi tra l'altro si è guadagnato le prime pagine della stampa di mezzo mondo non certo per le prestazioni in campo, piuttosto per alcune foto che lo ritraggono nella Jacuzzi con la moglie Lucila ...

Allarme per alcune insalate provenienti dall'Italia contaminate da salmonella : Desta preoccupazione la notizia di un lotto di insalate il cui mix include batavia rossa-verde e spinaci contaminati da salmonella enterica ser. Typhimurium ritenuta molto pericolosi per la salute umana. La segnalazione è stata diffusa dal RASFF, acronimo con il quale si indica il sistema di comunicazione tra gli stati membri dell'Unione Europea con il compito di notificare velocemente i rischi per la salute pubblica connessi al consumo di ...

Nel 2017 sette milioni di Italiani hanno fatto debiti per pagarsi le cure mediche. Decolla la spesa nella sanità privata : Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata Decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni ...

Rugby – National Cup - due cambi nella formazione dell’Italia emergenti contro l’Uruguay : Il XV dell’Italia emergenti rispetto all’incontro con l’Argentina subisce due cambi: ecco le novità della formazione azzurra Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Italiana emergenti, ha ufficializzato la formazione che domani alle 15 locali (20 in Italia) affronterà l’Uruguay al Carrasco Polo Club” di Montevideo nella seconda partita della Nations Cup 2018: diretta streaming su worldRugby.org. Due i cambi ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia da trincea - sfida alla Serbia Campionessa d’Europa! Serve la vittoria per sperare nella Final Six : Oggi pomeriggio (ore 16.30) l’Italia tornerà in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) per affrontare la Serbia nella decima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre se la dovranno vedere con le Campionesse d’Europa (e vicecampionesse olimpiche) in un incontro da urlo e che non ammette repliche per la nostra Nazionale, obbligata a vincere per rimanere aggrappata alla speranza di qualificarsi alla Final Six. Dopo ...

Zaza ‘di rapina’ ma non basta per l’Italia : l’Olanda pareggia nel finale nella triste amichevole sulle due big fuori dal Mondiale [FOTO] : 1/19 LaPresse/Fabio Ferrari ...

LIVE Italia-Olanda - amichevole in DIRETTA : 0-0 - tulipani più pericolosi nella ripresa : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE PAGELLE LIVE DI Italia-Olanda Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, ultima amichevole estiva della nostra Nazionale di calcio. La formazione di Roberto Mancini, reduce dalla vittoria (2-1) contro l’Arabia Saudita e dalla sconfitta (3-1) contro la Francia, si esibirà questa sera all’Allianz Stadium di Torino contro un’altra “nobile decaduta” del calcio mondiale, ovvero ...

TROMBE D'ARIA - TORNADO E GRANDINATE/ Video - Italia nella morsa del maltempo : danni a Noceto : maltempo, allerta gialla nel Nord Italia. Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Dark Souls Remastered debutta in testa nella classifica Italiana : Grande accoglienza del pubblico italiano per Dark Souls Remastered, la versione rimasterizzata del celebre gioco, già protagonista della nostra recensione, ha debuttato al primo posto nella classifica italiana.Alle sue spalle l'inossidabile FIFA 18 di EA e l'apprezzato Detroit: Become Human di Quantic Dream.Vediamo qui di seguito le classifiche nel dettaglio:Read more…

F4 Italia : la prima di Alatalo nella gara 2 di Monza : Monza. Un finlandese al comando. E' William Alatalo , 16 anni, che si è imposto con autorità nella seconda gara della F4 Italiana che si è svolta a Monza . Subito alle spalle del poleman Leonardo ...

Nella Silicon Valley russa l'Italia è in vetrina : 'Vladimir Putin ha detto più volte che l'innovazione può essere il motore per rilanciare l'economia russa. I buchi si possono colmare solo con tecnologie straniere. E l'Italia ha molto d'offrire in ...

Italia : nella Moto 3 vince Martin : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 03 GIU - Jorge Martin , Honda, del team Gresini ha vinto il Gp d'Italia nella classe Moto 3. Il pilota spagnolo, che in ogni sessione di tutto il week-end ha sempre ...