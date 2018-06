Italia | Istat vede possibile fase rallentamento produzione in

Durello e i vini Italiani hanno conquistato il Principe Alberto di Monaco. Cantina di Soave è sata Official Wine Partner : Sono stati protagonisti i vini italiani e Cantina di Soave è stata, ancora una volta, Official Wine Partner del grande evento, con la sua selezione Rocca Sveva e lo spumante Settecento33. Ma, i Soave ...

Le stime Istat confermano che l'Italia cresce ma non corre : Preocupazione perché ci sono rischi di ribasso dovuti al rallentamento del commercio mondiale con le vicende legate ai dazi e all'aumento del prezzo del petrolio. La disoccupazione scende al 10,8% ma ...

L’Istat : “Il Pil Italiano crescerà del + 1 - 4 per cento”. Ma c’è il rischio ribasso per petrolio e commercio : Nel 2018 il prodotto interno lordo dell’Italia è previsto crescere dell’1,4% in termini reali. Lo indica L’Istat che ha pubblicato oggi Le prospettive per l’economia italiana nel 2018. L’istituto nazionale di statistica precisa che «l’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evolu...

L'Italia vista dall'Istat non è un paese per giovani : è il secondo più vecchio al mondo - e i figli dipendono dai genitori - : A dirlo è l'ultimo bilancio demografico dell'Istat: 100mila bambini in meno rispetto al 2008 e ascensore sociale bloccato

Vecchi - sterili e fragili. E' l'Italia vista dall'Istat : Nel 2017 la popolazione italiana è diminuita di quasi 100mila persone rispetto all'anno precedente confermando un trend negativo iniziato nel 2015. L'Istat oggi ha presentato alla Camera il Rapporto annuale 2018 sulla situazione del paese che certifica come l'Italia sia il secondo paese più Vecchio

Il lavoro risale - ma più persone emigrano : l’Istat legge l’Italia in 10 numeri : Migliora lo stato di salute dell’economia, ma aumentano le famiglie povere. Aumenta l’occupazione, ma diminuisce la popolazione. Cresce il prodotto interno lordo, ma meno che tra i vicini di casa in Europa. La fotografia dell’Italia scattata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) nel suo rapporto annuale mostra le contraddizioni e le spinte opposte che governano la trasformazione del Belpaese. 1,5% Il prodotto ...

Istat : “Italia secondo Paese più vecchio al mondo. Niente mobilità sociale : dote familiare determinante per il successo” : L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mondo con un declino demografico confermato per il terzo anno consecutivo, mentre le nascite sono in calo da nove anni. Ci sono 168,7 anziani ogni 100 giovani. Ma è anche il Paese con un ascensore sociale bloccato, dove la dote familiare, in termini di beni economici ma anche di titoli di studio e attività dei genitori, è “determinante” per avere successo nello studio e nel lavoro: solo il 18,5% di chi ...

