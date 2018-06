Italia | frenano ad aprile le vendite al dettaglio

Nato e Usa frenano l’Italia sulla Russia : le sanzioni restano : Il dialogo politico con la Russia va tenuto aperto, ma senza mettere in discussione le sanzioni, fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento. È il monito che la Nato e gli Usa inviano all’Italia, dopo i discorsi al SeNato e alla Camera del nuovo premier Conte in occasione del voto di fiducia. Il primo a commentare è stato il segretario ge...

La Nato e gli Usa 'frenano' l'Italia sulla Russia : le sanzioni restano : New York - Il dialogo politico con la Russia va tenuto aperto, ma senza mettere in discussione le sanzioni, fino a quando Mosca non cambierà il suo comportamento. È il monito che la Nato e gli Usa ...