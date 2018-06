Istat | vendite commercio aprile -5 | 4% annuo | peggio calo 5 anni

Istat : calo vendite a marzo su febbraio : 11.00 A marzo le vendite al dettaglio registra -0,2% in valore e -0,6% in volume su base mensile. Su base annua si registra invece +2,9% sia in valore che in volume. Lo comunica l'Istat. Nel primo trimestre,le vendite segnano -0,3%, sia in valore che in volume, rispetto al trimestre precedente. Forte aumento su base annua per gli alimentari:+7,5% in valore e +6,8% in volume,mentre i non alimentari segnano -0,8% in valore e -1% in volume Tra i ...