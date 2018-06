Commercio : Istat - vendite aprile -0 - 7% - su anno -4 - 6% : Ad aprile le vendite al dettaglio scendono dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume rispetto a marzo . Lo rileva l'Istat, spiegando che su base annua il ribasso diventa del 4,6% in valore e del 5,4%...

Istat : vendite commercio aprile -5 - 4% annuo - peggio calo 5 anni : Roma, 7 giu. , askanews, - Consumi in affanno ad aprile in Italia, con la più forte contrazione mensile di vendite del commercio al dettaglio da inizio anno e il maggior calo su base annua da oltre 5 ...

Noleggio alimenta le vendite. Continua la crescita delle vetture acquIstate da persone giuridiche : ROMA - Il mercato italiano dell'auto Continua ad essere in buona forma e, nonostante l'incertezza generata dalle lunghe trattative per cercare di formare un nuovo governo, le vendite non...

Commercio : Istat - a marzo vendite -0 - 2% - su anno +2 - 9% : A marzo del 2018 l'Istat stima un calo delle vendite al dettaglio, rispetto al mese precedente, dello 0,2% in valore e dello 0,6% in volume. Su base annua, c'è invece un aumento del 2,9% in valore e ...

Istat : calo vendite a marzo su febbraio : 11.00 A marzo le vendite al dettaglio registra -0,2% in valore e -0,6% in volume su base mensile. Su base annua si registra invece +2,9% sia in valore che in volume. Lo comunica l'Istat. Nel primo trimestre,le vendite segnano -0,3%, sia in valore che in volume, rispetto al trimestre precedente. Forte aumento su base annua per gli alimentari:+7,5% in valore e +6,8% in volume,mentre i non alimentari segnano -0,8% in valore e -1% in volume Tra i ...

