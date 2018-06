Istantanee dal futuro Le case | le città

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) L’articolo è tratto dal numero 23 di Vanity Fair in edicola dal 6 giugno. Le nostree le nostreavranno unverde. Non ha dubbi l’architetto milanese Stefano Boeri, che sta portando avanti progetti di forestazione in tutto il mondo. E anche oltre. Ma dove e come abiteremo domani? «In Occidente ci sono diverse tipologie di famiglia, che spesso è allargata: è composta anche da anziani, magari con badanti, o figli grandi che ritornano a vivere con i genitori. Ecco perché la tendenza sarà verso una casa a geometria variabile, dentro la quale la cucina torna a essere lo spazio caldo, il luogo dell’incontro. La camera da letto, nel frattempo, si è arricchita sempre più di dispositivi che la rendono simile a un monolocale, anche con un’area dedicata al lavoro. A Eindhoven, in Olanda, stiamo progettando un bosco verticale in social housing, con un costo di costruzione molto ...