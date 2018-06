Istantanee dal futuro Le auto | le strade

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) L’articolo è tratto dal numero 24 di Vanity Fair in edicola dal 6 giugno. L’è tra i prodotti che semplificheranno al massimo la vita dell’uomo e contribuirà a cambiare il volto delle nostre città», spiega Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, una delle grandi aziende che stanno disegnando la mobilità del. Che avrà nell’elettrico, guidanoma e servizi di connettività le sue fondamenta. «È un cambiamento di pelle mai visto prima». I tempi della rivoluzione? «Il settore ha individuato nell’anno 2025 l’inizio del nuovo corso. Non si tratta solo di una soglia psicologica, ma tiene anche conto dei tempi dei processi industriali. In realtà molte tendenze che si consolideranno intorno a quella data sono già visibili sulledi oggi. Per esempio, la guidanoma di livello 3 (i livelli sono 5, ndr), che consente di allontanare le mani dal volante e dedicarsi a ...