Iran ai Mondiali 2018 | rosa | giocatori da seguire | storia e prospettive

Mondiali 2018 - guida al Girone B : Spagna - Portogallo - Marocco e Iran : La Spagna è sempre tra le favorite? Come è cambiata con Lopetegui? Emiliano Battazzi La Spagna è la favorita sotto copertura di questo Mondiale: nel senso che in molti la posizionano appena dietro ...

Mondiali Russia - l’Iran è già a Mosca : La nazionale iraniana è la prima ad arrivare in Russia a nove giorni dall’inizio dei Mondiali, secondo quanto comunicato dalla FIFA. “Essere in Russia è un sogno che diventa realtà per il calcio iraniano – ha dichiarato il ct Carlos Queiroz – Siamo qui per mantenere vivo quel sogno il più a lungo possibile e non vediamo l’ora di contribuire a rendere questi Mondiali i più belli di sempre”. I Mondiali in Russia ...

Mondiali Russia 2018 : il girone B. Portogallo e Spagna di un altro pianeta - Marocco e Iran vittime sacrificali? : Manca davvero pochissimo al via dei Mondiali 2018 di calcio in Russia e oggi andremo ad analizzare il gruppo B. Il sorteggio ha piazzato in questo girone tre squadre geograficamente vicine, ovvero Portogallo e Spagna, entrambe nella penisola iberica e il Marocco, sulla sponda opposta del Mediterraneo. A queste si aggiunge una squadra asiatica, l’Iran. Sulla carta non ci sarà storia per il passaggio del turno, visto che Spagna e Portogallo ...

L'Italia ai Mondiali di calcio nel girone con Cile - Ghana e Iran : Wikipedia ripesca gli azzurri : Almeno secondo Wikipedia, che ha inserito nella pagina dedicata ai Campionati del Mondo di calcio del 2018 la nazionale azzurra nel girone E, insieme a Cile, Ghana e Iran. Un girone non irresistibile,...

Mondiali - salta amichevole : l’Iran chiede danni alla Grecia : Tensioni internazionali e rivalità sportive si intrecciano in una disputa che coinvolge le federazioni calcistiche dell’Iran e della Grecia. Tutto nasce dall’annuncio da parte di Atene di rinunciare ad un’amichevole tra le due nazionali in programma a Istanbul a causa delle tensioni in corso tra Grecia e Turchia dopo una disputa di confine con arresto di soldati greci. Una decisione che ha indispettito la federazione di ...

Mondiali 2018 - ecco i convocati del Brasile : ci sono Alisson - MIranda e Douglas Costa : ROMA - Nessuna sorpresa nella lista dei 23 convocati del Brasile per il Mondiale al via tra un mese in Russia. Il ct verdeoro Tite ha ritenuto avere elementi sufficienti per stilare un elenco ...

Mondiali 2018 : la nazionale Iraniana agli occhi di un tifoso - : Calcio politico La volta successiva la nazionale iraniana si presentò al campionato del mondo solo 20 anni dopo. Nel 1998. Ma si parlò di questa squadra molto di più della volta in Argentina. E la ...

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : nessun azzurro sul podio nell’ultima giornata. L’Iran trionfa nel medagliere : Si sono conclusi oggi ad Hammamet (Tunisia) i Mondiali Juniores di Taekwondo. L’ultima giornata di gare non vede azzurri salire sul podio e quindi l’Italia chiude questa rassegna iridata con una sola medaglia: l’argento di Gabriele Caulo nella categoria -63 kg. Il medagliere finale vede il trionfo delL’Iran, che porta a casa bene sette medaglie d’oro. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove nei -78 kg ...