iPhone X domina vendite globali | ma i conti non tornano e Apple taglierà prezzi per nuovi

Secondo Kantar Xiaomi e Huawei stanno crescendo in Europa ma iPhone X domina in Cina : Secondo quanto rilevato nell'ultimo report di Kantar Wordpanel ComTech, i produttori cinesi Xiaomi e Huawei sono in forte crescita nei principali mercati in Europa, mentre iPhone X è ancora in cima alle vendite per quanto riguarda la Cina. Negli Stati Uniti è stata Google ad ottenere il miglioramento più significativo. L'articolo Secondo Kantar Xiaomi e Huawei stanno crescendo in Europa ma iPhone X domina in Cina proviene da TuttoAndroid.